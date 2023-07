Policjanci za to karzą rowerzystów. Nie tylko za piwo, dzwonek i chodnik. Czasem z drona

Czy to pogoda na rower? Sprawdź, ile będzie stopni na stronie głównej gazeta.pl. Polskie przepisy przewidują sporo mandatów dla rowerzystów. To nie powinno dziwić. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i musi przestrzegać jego zasad, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Wybraliśmy kilka najważniejszych rowerowych mandatów.

Mandat za rower. Co musi mieć rower?

Co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;

co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;

co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu;

kierunkowskazy – w sytuacji gdy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

musi mieć każdy rower jeżdżący po polskich drogach. Mandat jest tutaj bardzo nieprecyzyjny - od kilkudziesięciu złotych do teoretycznie trzech tysięcy złotych. Oczywiście ta druga kwota bardzo rzadko się zdarza. Żeby się do niej zbliżyć trzeba by jechać totalnym złomem i jeszcze jechać wybitnie niebezpiecznie. Zwykle policjanci wymierzają niższe kary.

Mandat na rowerze. O co chodzi z dronami?

Polska policja przoduje w wykorzystywaniu dronów. Łapie nimi kierowców, ale także rowerzystów. Jak to działa? Najczęściej policja działa na skrzyżowaniach. Dron wisi nad nim i nagrywa wykroczenia. Do nagrań na żywo ma dostęp patrol, który stoi kawałek dalej. Jeśli dron zarejestruje jakieś wykroczenie (np. rowerzysta nie zszedł z roweru na przejściu dla pieszych), to policjanci go zatrzymają i wystawią stosowny mandat.

Mandat za jazdę po alkoholu na rowerze

Podstawową karą dla rowerzysty w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest mandat. W pierwszym przypadku - 1000 zł. W drugim - 2500 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Jeśli policjant dopatrzy się znamion zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rowerzysta może nawet stanąć przed sądem. Sąd może orzec karę grzywny w wysokości do 30 tys. zł, a także zastosować dalsze kary.

Najdotkliwsza kara, która przerażała kierowców, a więc zabierania prawa jazdy już nie w polskich przepisach nie funkcjonuje. Kierowca, który jedzie po alkoholu nie straci prawa jazdy na samochód.

Mandat dla rowerzystów za jazdę po chodniku

Policjanci patrolujący ulice uważnie będą obserwować zachowania kierującego rowerem w obrębie chodnika. A tu pole do mandatowego popisu staje się już naprawdę duże. Bo cyklista może dostać karę za:

zbyt szybką jazdę po chodniku. Mandat wynosi 300 zł i jest wlepiany w przypadku, w którym rower nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych. Mandat wynosi 200 zł.

naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Mandat wynosi od 50 do 100 zł.

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych. Mandat to 100 zł.

naruszenie obowiązku nieutrudnienia ruchu pieszemu. Mandat to 300 zł.

Mandaty dla rowerzystów w 2023 r.

Rowerzyści nie powinni także jeździć obok siebie po ulicy, jeśli w ten sposób stwarzają zagrożenie. Kiedy można jeździć obok siebie na wycieczce rowerowej? Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Na pustej drodze, po której raz na jakiś czas przejedzie samochód policjant nikogo nie ukarze. Jednak jeśli będziecie tak jechać po zatłoczonej krajówce, to na pewno zainteresuje się wami policja.

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem punktu kolejnego - 50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru - 200 zł

Nie ma za to mandatu za jazdę bez kasku. To jeden z rowerowych mitów. Kary za brak kasku nie ma, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy go zakładać. Głowa jest narażona nawet przy delikatnym wypadku. Nie potrzeba dużej prędkości, żeby rowerzysta był narażony na poważne obrażenia. Kask może je znacznie ograniczyć.