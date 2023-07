Pamiętacie film animowany "Auta"? Tak wyglądał prawdziwy Doc Hudson

Czy oglądaliście film "Auta" studia Pixar, założonego przez George'a Lucasa w 1979 r., a kilka lat później kupionego przez Steve'a Jobsa? Ja nie zapomnę go nigdy, i to nie tylko dlatego, że przez kilka lat po premierze "Aut" w 2006 r. wraz z synem obejrzałem ten film niezliczoną ilość razy. To jeden z najlepszych filmów animowanych w historii, nie tylko dla fanów motoryzacji.

"Auta" to doskonały film animowany i kawał historii amerykańskiego motorsportu

W "Autach" są wszystkie składniki doskonałego kina: interesująca fabuła, znakomite, dialogi, dobry humor, świetni aktorzy, doskonała animacja, niezapomniana ścieżka dźwiękowa oraz liczne nawiązania do popkultury, oraz historii USA. Zwłaszcza jeśli chodzi o historię amerykańskich sportów samochodowych. W oryginalnej wersji "Cars" głosy bohaterów podkładali wyśmienici amerykańscy aktorzy na czele z Paulem Newmanem. Oprócz niego wystąpił m.in. Tom Hanks, Michael Keaton oraz legendarny zawodnik serii NASCAR Richard Petty. Nieprzypadkowo to Newman był głosem wójta Doca Hudsona. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, Newman był bezapelacyjnie najlepszym kierowcą wyścigowym wśród aktorów. Zwyciężył czterokrotnie w mistrzostwach USA w wyścigach samochodowych SCCA National Championship Runoffs i został zwycięzcą słynnego wyścigu 24h Le Mans w swojej klasie (2. miejsce w klasyfikacji generalnej) w 1979 r. Jako ciekawostkę można podać informację, że rola w "Autach" była ostatnią w życiu tego słynnego aktora.

"Auta" stworzyli prawdziwi petrolheadzi, ale nie tylko dla fanów motoryzacji

Również twórcy "Cars" — John Lasseter i Joe Ranft — to ludzie z benzyną zamiast krwi. Pierwszy z nich jest reżyserem filmu, drugi był jego scenarzystą, ale nie doczekał premiery, bo zginął rok wcześniej w wypadku samochodowym. Polski dubbing w filmie "Auta" również jest na bardzo wysokim poziomie. Głosów użyczyły takie sławy jak: Stanisława Celińska, Daniel Olbrychski, Witold Pyrkosz, Krzysztof Kowalewski i Jerzy Kryszak. Rewelacyjną muzykę do filmu wybrał i skomponował Randy Newman, a tytułowa piosenka Sheryl Crow "Real Gone" ciągle gra mi w głowie.

Miasto, w którym toczy się akcja filmu to Chłodnica Górska, której pierwowzór stanowił kalifornijski kurort Palm Springs, a wersji filmowej jest położone przy słynnej drodze Route 66. Z powodu wybudowania autostrady, filmowe miasteczko zostało zapomniane przez turystów i powoli podupada. Przypadkowa wizyta młodego awanturnika Zygzaka McQueena (w tej roli Owen Wilson i Piotr Adamczyk) zmieni jego losy.

Dlaczego piszę o starym filmie animowanym? Na YouTube właśnie ukazał się dokument poświęcony pierwowzorowi wójta Chłodnicy Górskiej, Doca Hudsona: "The Fabulous Hudson Hornet". Wiele osób oglądało "Auta", ale znacznie mniej wie, że Hudson Hornet istniał naprawdę. To samochód legenda i gwiazda początków wyścigów stock car (samochodów fabrycznych), którymi później zajęła się nowa organizacja NASCAR. Na początku rzeczywiście ścigano się w nich seryjnymi autami, których kierowcy pędzili w kółko po owalnych ziemnych torach.

Obejrzyjcie "The Fabulous Hudson Hornet" na YouTube. Poznacie fascynującą historię

Jednym z najsłynniejszych samochodów biorących udział w wyścigach stock car był opływowy model Hornet firmy Hudson Motor Company. Za jego kierownicą zawodnicy wygrywali wyścigi w 1951, 1952 i 1953 roku. Samochód miał ciekawą konstrukcję z umieszczoną bardzo nisko i częściowo zintegrowaną z nadwoziem ramą (tzw. step-down). Nie była to w pełni samonośna konstrukcja, ale bardzo obniżała jego środek ciężkości. Dzięki temu Hudson prowadził się wyjątkowo dobrze. Hornety uwielbiali nie tylko kierowcy wyścigowi, ale również policjanci i... przemytnicy bimbru, którzy dzięki doskonałym właściwościom jezdnym unikali ujęcia przez wymiar sprawiedliwości.

Pod maską Hudsona Horneta pierwszej generacji z 1951 r. nie było klasycznej widlastej ósemki, tylko rzędowy silnik sześciocylindrowy o pojemności pięciu litrów i mało imponującej mocy 145 KM. To wcale nie przeszkodziło jego kierowcom dominować w wyścigach stock car w latach 50. "King of the Beach" Marshall Teague, Herb Thomas, Dick Rathmann, Al Keller, Frank Mundy i Tim Flock łącznie wygrali 27 wyścigów organizowanych przez NASCAR. M.in. Teague i Thomas jeździli jego najsłynniejszą wersją nazwaną The Fabulous Hudson Hornet. To właśnie ona została sportretowana w filmie "Auta" w roli wójta Hudsona. Oryginalny wyścigowy samochód przetrwał do dziś. Jego też zobaczycie w filmie dokumentalnym na YouTube.

Tego wszystkiego i o wiele więcej można dowiedzieć się z filmu dokumentalnego "The Fabulous Hudson Hornet" wyprodukowanego przez organizację Hagerty Drivers Foundation. Szczerze polecam. Dowiecie się z niego, jak rodziły się wyścigi NASCAR. Poza tym po obejrzeniu dokumentu można znacznie lepiej zrozumieć, jak ważnym filmem dla amerykańskiej kultury motoryzacyjnej są "Auta".