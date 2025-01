Android Auto to jedna z tych aplikacji w smartfonach, która jest dość często i regularnie aktualizowana. Trudno się dziwić, gdyż Google mierzy się z dość dużą liczbą różnych wersji Android oraz nakładek producentów telefonów. Trudno nie wspomnieć o jakże odmiennych trybach wyświetlania w różnych modelach samochodów. Stąd właściwie każda aktualizacja wiąże się z napływem uwag od różnych użytkowników. Innymi słowy nie wszystko działa jak należy w tak rozbudowanym środowisku.

Dobrym przykładem kolejnych nieco zaskakujących problemów jest najświeższa tegoroczna aktualizacja Android Auto, w której programiści wprowadzili z pozoru dość oczywistą funkcję centrowania mapy Google Maps na ekranie w samochodzie (a dokładniej centrowanie aktualnej pozycji). Okazało się, że nie wszędzie działa to jak należy.

Nie każdy ma problem z Google Maps w Android Auto

Zwykle im starsze (lub skromniej wyposażone) auto tym łatwiej o nowy problem (mniejszy ekran o niższej rozdzielczości). Przy centrowaniu pozycji na mapie kierowca ma przesłonięty widok drogi znajdującej się przed nim. Spory obszar na ekranie zajmuje bowiem okno wyszukiwania adresów i punktów POI oraz skrótów do najczęściej odwiedzanych miejsc. Znamienne, że w nowszych samochodach z większymi wyświetlaczami problem nie występuje. Okienko adresu nie przesłania kluczowego widoku.

Czy przesłonięcie fragmentu mapy Google Maps to poważna wada? To zależy. Jeśli kierowca często korzysta z podglądu mapy z aktywną warstwą informacji o natężeniu ruchu drogowego to trudniej mu sprawdzić sytuację na drodze. Wbrew pozorom nie każdy korzysta z funkcji aktywnej nawigacji. Do sprawnego poruszania niekiedy wystarczy tylko sama mapa.