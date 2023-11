Nowy wygląd Map Google. Czy też nie możecie go znieść?

Zmiana palety kolorów Map Google jest subtelna, ale widoczna na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeśli porówna się nową wersję ze starszymi grafikami. Nowe barwy są bardziej kontrastowe i jaśniejsze niż wcześniej, dzięki temu mapy stały się bardziej czytelne. To powinno ułatwić korzystanie z popularnej aplikacji. Zmiany objęły całą paletę kolorów, ale najłatwiej je zauważyć porównując kolorystykę mórz i oceanów albo wyznaczając nową trasę.

Nowe Mapy Google mają kontrastową paletę barw. Nie wszystkim to odpowiada

Morza mają bardziej... morski kolor. Jaśniejszy i wpadający w zieleń, zamiast wcześniejszego błękitnego. Graficy powiedzą, że nowy kolor akwenów wodnych w Google to cyjan. Natomiast, gdy zaplanujemy nową trasę, mapy pokażą ją w kolorze granatowym. Wcześniej kolor trasy był bardziej błękitny.

Czy to zmiany na lepsze? Użytkownicy, którzy zaczęli korzystać z odświeżonych Map Google, w większości narzekają, ale na początku zwykle tak bywa. Po pierwsze ludziom zwykle trudno przyzwyczaić się do zmian, a doceniają je dopiero po jakimś czasie. Po drugie, zadowoleni użytkownicy milczą, a komentarze pod artykułami piszą głównie ci, którym nie pasują "nowe szaty cesarza" Google. Warto przez jakiś czas poużywać aplikacji w nowej wersji graficznej, zanim ją ocenimy.

Zmiany objęły wersją aplikacji Mapy Google na przeglądarki internetowe oraz smartfonową na oba systemy: iOS i Android. Dotyczą również interfejsu Android Auto, przez który możemy korzystać z nawigacji Google w samochodach. Z tego wynika, że nowe mapy powinni mieć wszyscy, ale to nie jest prawda.

Jeśli jeszcze nie macie nowych Map Google, musicie czekać. Aktualizacja nic nie da

Jak zwykle w przypadku Google, tak i tym razem aktualizacja aplikacji jest przeprowadzana etapami. Co więcej, nie wystarczy zainstalować nowej wersji programu, bo zmiana jest aktywowana po stronie serwera. Oprócz tego osoby, które zgłosiły się do beta testów oraz wybrana mniejsza grupa użytkowników miała dostęp do nowej wersji wcześniej.

To prowadzi do zabawnych sytuacji. Kiedy zaczęliśmy porównywać wygląd Map Google na redakcyjnych komputerach i telefonach, okazało się, że niektórzy mają nową kolorystykę na urządzeniach mobilnych, a starą na komputerach, natomiast inni odwrotnie. Jeszcze inni korzystają z nowych Map Google od kilku miesięcy (mniej więcej od końca sierpnia 2023 r.) i tak się przyzwyczaili do nowego wyglądu, że zapomnieli o zmianie i są zdziwieni, że ktoś ją właśnie zauważył.

Prawda jest taka, że dopiero teraz Google masowo rozpowszechnia nową szatę graficzną swojej najpopularniejszej aplikacji i niedługo wszyscy będziemy z niej korzystać, czy to się nam podobam, czy nie. Dlatego lepiej się przyzwyczaić do wyglądu nowych Map Google. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej.