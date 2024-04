W kwestii bezzałogowych pojazdów pojazdów Rosjanie mają całkiem spore doświadczenie. Trudno nie wspomnieć o misjach Sputnik czy Łuna. W historii zapisał się także bezzałogowy lot wahadłowca Buran. A co z bardziej przyziemną techniką? Inżynierom udało się stworzyć kilka autonomicznych ciężarówek Kamaz, które testowano m.in. na polach naftowych w Arktyce czy autostradzie M11 Moskwa - Petersburg. Kamaz zainwestował także w projekt małego zautomatyzowanego autobusu. Tyle i aż tyle. Najwyższa pora na segment samochodów osobowych. A ściślej, pora na Ładę.

Pierwszą autonomiczną Ładą w historii został model Vesta, który przystosowano w moskiewskim instytucie NAMI (co ciekawe niezależne prace prowadzi także rosyjski odpowiednik Google - Yandex, który używa samochodów zagranicznych marek). To ten sam instytut, któremu przed laty powierzono rozwój rosyjskich aut klasy premium czyli samochodów marki Aurus. NAMI odpowiadało także za projekty specjalnych wersji aut dla prezydenckiej floty (znamienne, że Putin jest częściej widywany w Mercedesie niż w Aurusie).

Głowica po rosyjsku

Naukowcy pracują nad bezzałogową Ładą już od kilku lat. Czy wyróżnili się pod względem technologii? Najwyraźniej nie, skoro oficjalne komunikaty są dość lakoniczne. Pozostaje zatem analiza tego co widać m.in. na filmie opublikowanym na YouTube. Rosjanie sięgnęli po technikę, stosowaną w branży już co najmniej od dekady (o ile nie dłużej). Stąd na dachu Vesty stelaż z kompletem kamer przemysłowych i kilkoma głowicami lidar. W pierwszej wersji sprzed 2 lat montowano trzy głowice do skanowania laserowego (wyglądają jak klon słynnych produktów renomowanej amerykańskiej firmy Velodyne). W najnowszej zastosowano znacznie nowocześniejszą obrotową głowicę na wzór tych, które Google używa w projektach autonomicznych samochodów Waymo.

Pierwsze jazdy odbywały się na zamkniętych odcinkach dróg i z relatywnie niewielką prędkością. Obecnie Rosjanie na tyle dopracowali technikę, że odważyli się wypuścić prototypową Ładę na drogi publiczne. Nie kryją przy tym ambitnych planów, by dogonić technologicznych gigantów z USA. Stąd deklaracje wdrożenia autonomicznych taksówek i samochodów do transportu różnych ładunków.