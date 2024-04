W tym roku masz spore szanse spotkać na drodze samochód ekipy Google Street View. Auta z charakterystycznymi stelażami i kamerami na dachach będą krążyć po całym kraju niemal do końca roku. Zgodnie z planem prace nad aktualizacją zdjęć do usługi Street View potrwają aż do listopada 2024 r.

Ekipy Google Street View pojawią się w wielu miejscach Polski. Poniżej na liście znajdziesz kluczowe miasta. Google tradycyjnie zastrzega, że sesje zdjęciowe mogą być także prowadzone w okolicznych mniejszych miejscowościach. Jest zatem kogo i czego wypatrywać.

Województwa i miasta, w których pojawią się samochody Google Street View w 2024 r.

Dolnośląskie: Bolesławiec, Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Legnica, Marcinowice, Świdnica, Tyniec nad Ślęzą, Ujeździec Mały, Wrocław, Żmigród.

Kujawsko-pomorskie: Brodnica, Czernikowo, Plebanka, Wąbrzeźno

Lubelskie: Biała Podlaska, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Stoczek Łukowski

Lubuskie: Drezdenko, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Strzelce Krajeńskie, Żary.

Łódzkie: Buczek, Burzenin, Łask, Sieradz, Zduńska Wola, Zelów.

Małopolskie: Gorlice, Kalwaria Zebrzydowska, Olkusz, Opatkowice, Proszowice, Słomniki, Wadowice, Wolbrom.

Mazowieckie: Baboszewo, Ciechanów, Legionowo, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Serock, Siedlce.

Podkarpackie: Biecz, Jasło, Jedlicze, Krosno.

Podlaskie: Dubowo Drugie, Kalinowo, Sejny, Suwałki.

Pomorskie: Brusy, Bytów, Chojnice, Dziemiany, Kiełpino, Kościerzyna, Sierakowice, Szymbark, Tuchomie.

Śląskie: Bielsko-Biała, Bobolice, Łazy, Myszków, Niegowa, Zawiercie, Żarki, Żarki-Letnisko.

Świętokrzyskie: Busko-Zdrój, Daleszyce, Chmielnik, Jędrzejów, Kije, Łagów, Morawica, Raków, Staszów, Stopnica.

Warmińsko-mazurskie: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Jonkowo, Kruklanki, Maćki, Orneta, Pieniężno, Pozezdrze, Węgorzewo.

Wielkopolskie: Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Jarocin, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Krzywiń, Milicz, Rawicz, Zduny.

Zachodniopomorskie: Barlinek, Borne Sulinowo, Pyrzyce, Szczecinek, Wałcz, Wierzchowo.

By zrobić zdjęcia odpowiedniej jakości (podczas przejazdu kilka kamer pracuje jednocześnie) trzeba spełnić kilka warunków. Samochody będą się poruszać tylko w ciągu dnia (zwykle kierowca spędza w drodze ok. 7-8 godzin dziennie) i przy dobrych warunkach atmosferycznych. Podobnie jak w przypadku ekip gromadzących dane do aktualizacji map, praca przerywana jest podczas opadów deszczu. Wbrew pozorom nie tylko opady atmosferyczne stanowią problem. W przypadku niektórych firm pracujących na zlecenie dostawców map, także silne nasłonecznienie stanowi spore wyzwanie (cienie są niepożądane do przygotowania odpowiedniej serii fotografii). Google doskonale radzi sobie z niwelowaniem ostrych różnic w oświetleniu, więc ekipy Street View pracują także przy silnym słońcu.

Kiedy zobaczymy nowe zdjęcia na mapach Google Maps? Trudno wskazać termin, gdyż zwykle do przygotowania nowej warstwy zdjęciowej potrzebny jest komplet zdjęć danego obszaru. Stąd niekiedy od pojawienia się samochodu na ulicach do udostępnienia zdjęć w internecie mija kilka miesięcy lub niekiedy nawet i rok.