Apple CarPlay łatwo docenić. To udane rozwiązanie współpracy smartfona ze sprzętem multimedialnym w samochodzie. Dzięki CarPlay na ekranie w konsoli auta można wyświetlić wybrane aplikacje z telefonu. Co więcej, można nimi również sterować. Tym samym to iPhone z CarPlay przejmuje rolę pokładowej nawigacji, odtwarzacza muzyki czy radia internetowego. To poprzez tryb samochodowy Apple można również korzystać z funkcji konferencji i połączeń biurowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Niestety bywa, że Apple zawodzi. CarPlay zawiesza się i przestaje reagować na sterowanie dotykowe poprzez ekran w konsoli samochodu. Co gorsza, nie pomaga dość popularna metoda, jaką jest odłączenie telefonu i ponowne przyłączenie (dotyczy to komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej) do sprzętu samochodowego. Okazuje się, że problem pojawia się w samochodach różnych generacji. Nie tylko tych najnowszych, ale także nieco starszych.

CarPlay i pół minuty

Co zatem zrobić, gdy iPhone nie łączy się z radiem samochodowym, a CarPlay pozostaje nieaktywny? Można zrestartować telefon, ale niestety nie zawsze to pomaga. Szanse rosną, gdy w tym samym czasie zrestartujesz telefon i radio samochodowe. A jak to zrobić? Teoretycznie wystarczy dłużej przytrzymać przycisk zasilania. Niestety nie zawsze to pomaga. Najpewniejszym sposobem jest przerwanie na chwilę podróży. Zjedź zatem np. na najbliższy parking (kluczowe jest bezpieczne miejsce, by nie stwarzać zagrożenia na drodze), wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. W przypadku zestawów bezkluczykowych najlepiej jeszcze otworzyć drzwi. Odczekaj ok. 30-40 sekund i ponownie uruchom samochód. Radio powinno się automatycznie uruchomić i połączyć z telefonem.

Jeśli problem będzie dalej występował to wówczas należy ponownie sparować sprzęt ze sobą. W tym celu w menu smartfona (zakładka CarPlay) usuń samochód z listy zapamiętanych urządzeń. W menu radia samochodowego usuń zaś zapamiętany telefon. Warto także sprawdzić ustawienia w samochodowym radiu multimedialnym. W niektórych modelach (np. pojazdy Grupy Volkswagena) można zaprogramować priorytet automatycznego połączenia z Android Auto lub Apple CarPlay. Jeśli zatem używasz iPhone upewnij się, że radio w pierwszej kolejności nawiązuje połączenie z CarPlay, a nie z Android Auto.