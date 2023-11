Nowa wersja Android Auto 11. Jak ją zainstalować na telefonie? [INSTRUKCJA]

Android Auto to program-interfejs umożliwiający korzystanie z wielu funkcji smartfonów z systemem Google w wygodny i bezpieczny sposób na ekranie samochodu. Użytkownicy telefonów z systemem Google Android w wersji 10 lub wyższej, zostali pozbawieni możliwości samodzielnej instalacji tego programu. Stał się jednym z komponentów systemu i proces aktualizacji odbywa się automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

Testerzy beta systemu Android od dzisiaj mogą używać nowej wersji apki Android Auto oznaczonej numerem 11. Poprzednia miała numer 10, co oznacza, że powinniśmy mieć do czynienia z istotnymi zmianami. Pierwsi użytkownicy tego nie potwierdzają. Piszą, że różnice są kosmetyczne, ale być może to tylko przygotowanie do kolejnej aktualizacji. Google nie udostępnia listy zmian najnowszej wersji beta interfejsu Android Auto 11, ale dociekliwi deweloperzy do niej dotarli. Podobno nowości, które wprowadza aktualizacja to:

Poprawiona funkcja "nie przeszkadzać"

Interfejs Android Auto w samochodzie może działać w trybie ciemnym, niezależnie od ustawień w telefonie.

Poprawione błędy oraz sprawność działania aplikacji.

Zmiany w nowej wersji Android Auto są kosmetyczne. Google zapowiadał znacznie więcej

Ciągle czekam na wprowadzenie przez Google wcześniej zapowiadanych nowości w Android Auto. Chodzi o możliwość łatwego wyłączenia połączenia bezprzewodowego oraz stosowania tapet z telefonu na ekranie auta. Szczególnie pierwsza funkcja jest ważna. W tej chwili jedynym sposobem zerwania połączenia Android Auto bez kabla jest wyłączenie interfejsu Bluetooth. Wkrótce ma pojawić się odpowiedni przycisk ekranowy. To ważne, jeśli połączenie bezprzewodowe szwankuje i chcemy, zamiast tego użyć kabla lub jeżeli chcemy podłączyć inny telefon.

Poza tym wielu użytkowników raportuje, że również w samochodzie widzą nowe, zmienione kolory Map Google. Pisaliśmy o tym niedawno. Jednak ta aktualizacja nie zależy od nowej wersji programu Android Auto. Musi być uruchomiona przez Google po stronie serwera. Co zrobić jeśli nie jesteśmy beta testerami systemu Android. Można cierpliwie czekać na aktualizację (od wersji 10 systemu Google Android nastąpić automatycznie) albo, jeśli jesteśmy ciekawi, zainstalować wersję beta apki samodzielnie. To prostsze niż myślicie.

Instalacja nowej wersji Android Auto 11 jest prosta. Pamiętajcie, że to beta

Jak zainstalować nową wersję Android Auto 11 beta? Wystarczy wejść na jedną z bezpiecznych stron udostępniających instalatory z rozszerzeniem .apk i wybrać tam wersją dla programu Android Auto 11.0.1347 beta. Na stronach APKMirror i Softpedia pojawiła się dzisiaj, tj. 25 listopada 2023 r. Instalator należy ściągnąć na swój telefon. Potem odnaleźć aplikację w folderze "Pobrane" i ją uruchomić. Jeśli wcześniej nie udzieliliśmy zgody na instalowanie programów z nieznanych źródeł, w tym momencie system nas o nią poprosi. Reszta powinna nastąpić automatycznie i od tej pory można korzystać z najnowszej wersji beta interfejsu Android Auto. Nie trzeba kasować starej wersji apki. Nawet na starszych telefonach system to zrobi automatycznie. Na koniec warto dodać, że beta to zaawansowane, ale wciąż testowe wydania programów. Powinny być bezpieczne i powodować, żadnych krytycznych błędów, ale mniejsze z pewnością mogą się pojawić w trakcie ich używania.