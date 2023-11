Large Scale Pilot. Takiego określenia używa się podczas dyskusji o realizacji projektu pilotażowego wdrożenia transgranicznego portfela cyfrowego EU Digital Identity Wallet Pilot. W 19 krajach Unii Europejskiej oraz w Ukrainie ruszyły przygotowania do testów elektronicznych dokumentów (w akcję zaangażowano ponad 140 podmiotów publicznych i prywatnych). Dla polskich kierowców oznacza to przede wszystkim istotny krok do honorowania mObywatela i mPrawoJazdy w telefonie przez zagraniczne służby. Z czasem tradycyjny plastikowy dokument nie będzie już zatem potrzebny podczas kontroli drogowej. Oczywiście z czasem.

Pilotaż Large Scale Pilot rozpoczęto już w czerwcu 2023 r. Jednak dopiero w listopadzie 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń. Władze zachęcają przedsiębiorców do wzięcia udziału w pierwszych testach cyfrowych dokumentów. Stąd apel do wypożyczalni samochodów w naszym kraju, które prowadzą obsługę zagranicznych klientów.

Na czas ogólnoeuropejskiego pilotażu przygotowano aż 6 różnych scenariuszy użycia cyfrowych dokumentów.

dostęp do e-usług rządowych,

otwarcie rachunku bankowego,

rejestracja karty SIM,

mobilne prawo jazdy,

podpis elektroniczny,

e-recepty

Wprowadzenie honorowania cyfrowych dokumentów wiąże się nie tylko z oszczędnościami administracyjnymi (uproszczenie procedur wydawania dokumentów i odnawiania uprawnień) czy wygodą dla kierowców (nie trzeba już będzie wozić ze sobą tradycyjnych dokumentów). Warto zwrócić uwagę na to, że wraz z uruchomieniem systemu cyfrowego obiegu dokumentów w Unii Europejskiej znacznie łatwiej będzie ścigać kierowców za wykroczenia. Łatwiej również o egzekwowanie zakazu prowadzenia pojazdów (gdy np. kierowca przekroczy określony limit punktów karnych). Dla policji drogowej we wszystkich krajach UE to bez wątpienia atrakcyjny prezent, gdyż ułatwi im pracę podczas rutynowych kontroli.