W warunkach jesienno-zimowych płyn do spryskiwacza trzeba częściej uzupełniać niż latem. Stąd zwykle dość regularnie podnosimy maskę i szukamy końcówki wlewu do zbiornika. A co zrobić w sytuacji, gdy maska jest zablokowana i może ją otworzyć tylko mechanik w autoryzowanym serwisie? Tak jest m.in. w przypadku nowego elektrycznego SUV-a BMW iX.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 70 lat historii i ponad 11 mln sprzedanych samochodów - nowa Toyota Land Cruiser

Oczywiście najprościej jest sięgnąć do instrukcji obsługi, by ułatwić poszukiwania wlewu. W przypadku BMW zadbano o instrukcję dostępną poprzez aplikację w smartfonie. Szkoda, że dostęp do instrukcji wymaga rejestracji konta użytkownika lub ponownego logowania (nawet w sytuacji, gdy zostałem przekierowany z aplikacji My BMW, do której byłem już zalogowany). Sama instrukcja jest dość obszerna i najlepiej wpisać hasło przednia pokrywa, by znaleźć kluczowe informacje.

Wlew płynu do spryskiwaczy. BMW iX BMW. Materiały producenta

Gdzie zatem szukać wlewu płynu do spryskiwacza w BMW iX? Pod logo znajdującym się na pokrywie. Wystarczy wcisnąć dolną część fabrycznego emblematu, by uniósł się i odsłonił niewielki otwór. Niestety otwór jest tak mały, że trudno nalać płyn bez niewielkiej końcówki lub konewki. Zresztą korzystanie z niewielkiej konewki sugeruje sam producent, co można obejrzeć na poniższym filmie.

Wbrew pozorom BMW nie jest jedynym producentem, który tak nietypowo rozwiązał kwestię uzupełniania płynu do spryskiwacza. W Mercedesie EQS wlewu należy szukać na przednim błotniku. Na tym nie koniec. Przed laty niezwykłym rozwiązaniem zasłynęło Audi. W nieco zapomnianym już modelu A2 maska także była zamknięta (dostęp tylko w serwisie). Aby uzupełnić płyn trzeba było uchylić pokrywę pomiędzy przednimi reflektorami.