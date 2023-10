Google Maps poprowadzi jak żadna inna nawigacja. Możesz się mocno zdziwić po aktualizacji

Samo prowadzenie do celu to nie wszystko. Google Maps coraz bardziej polega na sztucznej inteligencji, by ułatwić przemieszczanie się nie tylko samochodem, ale także komunikacją publiczną, rowerem czy na piechotę. W najbliższych miesiącach popularną nawigację czeka sporo zmian. Oto co pojawi się w darmowych mapach w telefonach z Androidem i Apple iPhone.

3 Tomasz Okurowski Otwórz galerię Na Gazeta.pl