Praca zdalna z auta. Domowy fotel zamienisz na samochodowy. Pogadasz z szefem i pograsz

Nie tylko biurko w domu czy w hotelu mogą być miejscem do wykonywania pracy zdalnej. Dobrą lokalizacją staje się także przydrożny parking i fotel w samochodzie. Coraz więcej firm przyznaje, że praca hybrydowa wciąż ewoluuje i pracodawcy oraz pracownicy wykazują się coraz większą kreatywnością. Cóż bowiem stoi na przeszkodzie, by wygodnie prowadzić spotkania w trakcie jazdy i kontynuować ważny projekt w zacisznym miejscu nieopodal autostrady czy drogi ekspresowej? Potrzeba tylko jednego – odpowiednich narzędzi.

Pora na pospolite ruszenie programistów. Własne rozwiązania zapowiedzieli tacy giganci jak Cisco, Google czy Microsoft i Samsung. Skorzystają z nich kierowcy samochodów wielu marek na całym świecie.

Cisco wspólnie z Harman (należy do Samsunga) oraz CARIAD (spółka zależna koncernu Volkswagena) szykują specjalną motoryzacyjną wersję Webex. Aplikacja w pierwszej kolejności trafi do samochodów Audi z bieżącej produkcji (program zostanie dodany do sklepu Audi Application Store w lipcu 2023 r.). Na liście uwzględniono takie modele jak A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q8 oraz elektryczne e-tron i e-tron GT.

Nie ważne czy jedziesz, czy stoisz. Jesteś w pracy

Program będzie działać w dwóch trybach: jazdy i postoju. W trakcie jazdy aplikacja obsłuży tylko połączenia audio. Na postoju dostępny będzie także podgląd video, by ujrzeć wszystkich uczestników spotkania oraz wiadomości na czacie. Dzięki synchronizacji ze smartfonem łatwo przełączymy się z połączenia mobilnego na samochodowe. Cisco zapewnia, że nie zabraknie także układu optymalizacji dźwięku, by wyciszyć niepożądane hałasy w trakcie jazdy i dostosować korekcję audio tak, by głosy stały się bardziej wyraźne.

Nad integracją programów do pracy zdalnej pracuje także Google. Podczas majowej konwencji Google IO ogłoszono prace nad wzbogacenie Android Auto oraz Android Automotive o programy takie jak Microsoft Teams, Cisco Webex oraz Zoom. Ponadto Google wdraża platformę Game Snacks do samochodów z wbudowanym Android Automotive. To oznacza dostęp do takich gier jak m.in. Buggy Racing 2, Solitaire FRVR i My Talking Tom Friends. Skorzystają z nich użytkownicy samochodów takich marek jak m.in. Chevrolet, Honda, Polestar, Renault i Volvo. Zgadnijcie co im zajmie więcej czasu — gry czy praca.