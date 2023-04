Jeździsz autem elektrycznym Skody? Wkrótce zaczniesz oceniać ładowarkę, knedle i piwo bezalkoholowe

Nie podobało ci się ostatnie ładowanie samochodu? Podziel się swoją opinią i napisz. Do takiej aktywności zachęca Skoda, która wprowadza nową aplikację Powerpass Map do swoich aut z rodziny iV. Nowy program dodano do sklepu z aplikacjami, który jest dostępny poprzez pokładowy zestaw multimedialny w samochodzie. Pobranie oczywiście za darmo. Jakżeby inaczej?

Nie każdy skorzysta z nowej aplikacji. Trzeba bowiem spełnić dość kluczowy warunek. Samochód powinien być wyposażony w oprogramowanie ME 3.0 lub nowsze. Trudno zatem o lepszy przykład na to, że warto regularnie aktualizować dostępne oprogramowanie. W przeciwnym wypadku trudno liczyć na ciekawe usprawnienia i dodatki.

Ponad pół miliona ładowarek. Będzie co oceniać

W nowej aplikacji do zestawu multimedialnego Skody uwzględniono bazę ponad pół miliona punktów ładowania w całej Europie. Kierowca otrzyma informacje nie tylko o lokalizacji, ale także godzinach otwarcia, aktualizowane na bieżąco dane o dostępności poszczególnych stanowisk czy kluczowe parametry takie jak moc ładowania i aktualnie obowiązujące stawki opłat. Nie zapomniano także o tym, by zapewnić informacje o pobliskich obiektach takich jak sklepy czy restauracje (któż by chciał się ładować w szczerym polu?).

A jak oceniać wizytę w stacji ładowania samochodów elektrycznych? Użytkownicy mogą przyznawać noty w formie gwiazdek (w skali od 1 do 5) oraz zamieszczać dodatkowe komentarze. Nietrudno przewidzieć, że na dużym ekranie w Skodzie przeczytamy nie tylko opinie na temat menu w pobliskich knajpach, ale także narzekania na bałagan, kiepską infrastrukturę czy brak jakichkolwiek interesujących obiektów w pobliżu ładowarki (o co nietrudno w innych podobnych aplikacjach na smartfony z Android oraz z rodziny iPhone). Otwartą kwestią pozostaje, które opinie będą przeważać – negatywne czy pozytywne.