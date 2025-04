Wstrząsająca relacja Polaka, który pracował w Northvolt. "Ludzie mdleli w pracy, ktoś pluł krwią"

W 2021 r. w Polsce zapanowała euforia. Okazało się bowiem, że szwedzka firma Northvolt w Gdańsku zlokalizuje swoją fabrykę baterii trakcyjnych do samochodów elektrycznych. Zakład został oddany do użytkowania z końcem 2023 r. Szwedzi zainwestowali na Pomorzu 200 mln dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozpędzone auto jechało wprost na pieszych. Życie uratowało im drzewo

Northvolt miał być drugą Ikeą. Szwedzi liczyli na kolejny diament

Docelowo fabryka Northvolt w Gdańsku miała zatrudniać 500 osób. Miała też stawiać Polskę na stanowisku jednego z elektromobilnych liderów w Europie, a do tego miała stać się dla Szwedów drugą dumą zaraz za Ikeą. Miała i robiła to do 22 listopada 2024 r. To wtedy Northvolt ogłosił bowiem zakończenie działalności. Nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. Firma złożyła wniosek o upadłość. Gdański zakład trafi na sprzedaż. Szwedzka montownia na razie pracuje w mocno ograniczonym zakresie. Z 7 tys. pracowników ma zostać w niej 1700 osób.

Czemu Northvolt zamiast sukcesu ogłosił upadłość?

No dobrze, ale co tu tak właściwie poszło nie tak? Europejska firma produkowała w Europie akumulatory do aut, których popularność rośnie. Plan biznesowy spinał się zatem aż nadto. Okazuje się jednak, że nie do końca. Aby uciekać od kosztów, Northvolt zaczął zatrudniać słabo przeszkolonych pracowników. Choć brak kompetencji to dopiero pierwszy z problemów. Część z napływowych osób nie mówiła nawet po angielsku. Mało fachowa załoga produkowała zatem akumulatory niskiej jakości. Szybko z ich zakupu zrezygnowało BMW. Volkswagen z kolei prowadził własny system monitorowania jakości.

Tragiczną sytuację firmy pogorszyły doniesienia z początku tego roku. Northvolt chwalił się, że samodzielnie produkuje baterie. Okazało się jednak, że właściwie to montuje podzespoły kupowane od chińskich partnerów. To ostatecznie odebrało szwedzkiej marce europejską wiarygodność.

Fabryka Northvolt w Gdańsku mat. prasowe

Nie tylko jakość produkcji. W Northvolt "ludzie mdleli w pracy"

Dziś okazuje się, że nie tylko jakość produkcji była problemem zakładu Northvolt. W szwedzkim zakładzie panowała też straszna atmosfera. W rozmowie z TokFM opowiedział o niej Pan Piotr. Pan Piotr, który był zatrudniony w Skellefteå jako kontroler jakości.

Ludzie mdleli w pracy. Byłem świadkiem, że ktoś pluł krwią w toalecie. Często pracownicy po prostu znikali i już się nie pojawiali w firmie. Nie wiadomo, co się z nimi działo, bo nigdy nie dostaliśmy klarownego wyjaśnienia, a jedynie wymijające odpowiedzi, że wrócili do swoich krajów – powiedział w rozmowie z Tokfm.pl Pan Piotr.

Uważna obserwacja doprowadziła Pana Piotra do jeszcze kilku wniosków. W szwedzkiej fabryce Northvolt nikt nie kontrolował zdrowia pracowników. Poza tym brak kompetencji rodził brak kompetencji. Pracownicy, którzy pracowali w zakładzie np. 3 miesiące, szkolili nowe osoby. Skutek? "Pięć tysięcy osób i praktycznie dziewięćdziesiąt procent nie wiedziało, co robić." Słabo wyszkolone osoby awansowały. Były np. kierownikami działów, a to sprawiało, że decyzje były podejmowane w sposób nieracjonalny i spontaniczny. Nie było żadnych procedur.