Auta tych popularnych marek utrzymują najwyższy procent początkowej wartości

Wartość rezydualna przekazuje informację, za jaką sumę właściciel będzie mógł sprzedać samochód po zakończeniu jego użytkowania lub nabyć, jeśli np. pochodziło z leasingu. Na wartość rezydualną spory wpływ ma marka auta. Determinują ją także takie czynniki, jak prestiż marki czy trendy. Zwykle nowe modele z wyższej półki cenowej odnotują największe straty i to w niedługim czasie od wyjazdu z salonu. Spadek wartości auta może być uzależniony także od jego wielkości - samochody o mniejszych gabarytach statystycznie tracą mniej. Rynkowa wartość w dużej merze zależna jest też od wersji nadwozia, zastosowanego napędu i popularności danego modelu samochodu.

Japońskie marki tracą najmniej na wartości

Na rynku motoryzacyjnym liderem niskiej utraty wartości jest Toyota, a za nią plasują trzy inne znane marki japońskie. Potwierdza to sytuacja na amerykańskim rynku aut używanych oraz wyniki raportu serwisu CarEdge. To niezależny portal ogłoszeniowy, który poza analizowaniem amerykańskiego rynku motoryzacyjnego i panujących na nim trendów, wspiera w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. W najnowszym raporcie wzięto pod lupę szerokie spektrum modeli i oszacowano wartość rezydualną marek i aut w wieku do 3, 5 i 7 lat. Ranking został przygotowany na podstawie milionów danych zgromadzonych przez wiodących dostawców w branży.

Według informacji zaprezentowanych przez CarEdge, wraz z upływem lat samochody marki Toyota najlepiej trzymają cenę. Spośród 25 wyszczególnionych modeli, które na przestrzeni 3, 5 i 7 lat na amerykańskim rynku wtórnym najmniej tracą na wartości, aż 8 z nich to Toyoty. Wysoko w rankingu są także auta Hondy i Mazdy.

Toyota liderem wśród marek popularnych

Okazuje się, że po trzech pierwszych latach auta Toyoty średnio utrzymują wciąż ponad 76 procent swojej początkowej wartości - to najlepszy wynik wśród marek popularnych. Po pięciu latach wartość rezydualna Toyoty nadal utrzymuje się na poziomie ponad 69 procent. Po siedmiu latach sytuacja na podium nie ulega zmianie. Nawet po tak długim czasie wartość odsprzedaży samochodów Toyoty wyniesie blisko 60 procent. Skąd tak wysoki wskaźnik utrzymania wartości Toyot? W świadomości zmotoryzowanych funkcjonuje m.in. przekonanie, że auta japońskich marek są trwałe i niezawodne, co buduje ich silną pozycję na rynku wtórnym. Dobrą kondycję aut z upływem aut potwierdzają branżowe rankingi awaryjności.

10 marek z najlepszą wartością odsprzedaży po 3 latach

Toyota - 76,12 proc. Subaru - 72,28 proc. Mazda - 71,80 proc. GMC - 71,42 proc. Honda - 70,75 proc. Chevrolet - 68,99 proc. Kia - 68,86 proc. Mitsubishi - 68,26 proc. RAM - 67,27 proc. Buick - 67,13 proc.

10 marek z najlepszą wartością odsprzedaży po 5 latach

Toyota - 69,31 proc. Mazda - 65,34 proc. Honda - 65,22 proc. Subaru - 63,64 proc. Jeep - 62,25 proc. Volkswagen - 61,71 proc. GMC - 60,46 proc. RAM - 60,46 proc. Kia - 60,16 proc. Hyundai - 59,51 proc.

10 marek z najlepszą wartością odsprzedaży po 7 latach

Toyota - 58,40 proc. Subaru - 56,50 proc. Mazda - 56,40 proc. Honda - 55,21 proc. Kia - 51,43 proc. RAM - 50,96 proc. Volkswagen - 50,62 proc. Jeep - 50,25 proc. Dodge - 49,14 proc. Chevrolet - 49,02 proc.

