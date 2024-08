Mój elektryk ze zmianami. Zabrakło środków na dofinansowanie zakupu samochodu w Polsce? I tak, i nie!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił zmiany w programie „Mój elektryk". Co to oznacza dla starających się o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego? Teoretycznie mogą zapomnieć o finansowym wsparciu w 2024 r. NFOŚiGW ogłosił w sierpniu 2024 r., że czasowo wstrzymuje nabór wniosków do końca bieżącego roku. Powód? Okazało się, że wyczerpano już tegoroczną pulę środków przewidzianych na wsparcie. Wykorzystano pulę 660 mln zł. Łącznie wsparto zakup ok. 25 tys. samochodów na prąd.

Wciąż jednak można się starać o rządową dopłatę. Jak to możliwe? Wykorzystano bowiem tylko środki przewidziane dla dofinansowania pojazdów zakupionych w ramach leasingu w 2024 r. Co innego w przypadku wniosków dla tych, którzy kupują za gotówkę lub na kredyt. A te zaś mogą złożyć osoby indywidualne jak i przedsiębiorcy.

Jest do czego dopłacać

Dla nabywców indywidualnych (dotacja 18,7 tys. zł lub 27 tys. zł, o ile cena samochodu nie przekracza 225 tys. zł) pozostała jeszcze kwota w wysokości 25 mln zł. W przypadku programu dla przedsiębiorców (nie więcej niż 50 tys. zł lub 70 tys. zł zależnie od kosztów kwalifikowanych dla aut dostawczych i 18,7 tys. zł dla osobowych w cenie do 225 tys. zł) do wykorzystania jest jeszcze niemal 90 mln zł. Można ją spożytkować nie tylko na samochody, ale także i rowery oraz motocykle (do 4 tys. zł wsparcia). Na tym nie koniec.

Dla zainteresowanych inwestycją w samochód elektryczny w ramach ścieżki leasingowej są i dobre wiadomości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje się do nowego naboru wniosków, który rozpocznie się w przyszłym roku. „Nowy nabór obejmie okresem kwalifikowalności również II połowę 2024 r." – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.