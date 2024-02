Takie samochody kupują teraz Chińczycy. Pierwsze miejsce brzmi znajomo

W Polsce w 2023 r. zarejestrowanych zostało ponad pół miliona fabrycznie nowych samochodów osobowych i dostawczych. I ten wynik uznaliśmy za sukces. W tym samym czasie w Chinach salony sprzedaży opuściło 22,37 mln pojazdów – tak wskazują dane Focus2move. Dzięki temu to właśnie Chiny zostały największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie.

Zobacz wideo Złodziej samochodów polował w kościele. Kradzież podczas mszy nagrał monitoring

W Chinach sprzedało się ponad 22 mln aut. Dominują marki rodzime

Wynik osiągnięty przez Państwo Środka oznacza 1,1-proc. wzrost w stosunku do roku 2022. Podbicie sprzedaży brzmi optymistycznie, choć nie cały rok był optymistyczny. Hossa zaczęła się tak naprawdę w ostatnim kwartale. Tylko w grudniu chińska sprzedaż aut podskoczyła o przeszło 9 proc. A warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W 2023 r. w Chinach sprzedało się 22,37 mln pojazdów. Dla porównania w roku 2017 liczba ta wynosiła 25,6 mln. To oznacza, że rynek w tym kraju dopiero odbudowuje się po pandemicznych zawirowaniach. Do pełnej odbudowy potrzeba jeszcze trochę czasu.

Dominującymi markami motoryzacyjnymi na chińskim rynku są oczywiście firmy rodzime. W pierwszej szóstce znaleźć można BYD, Changan czy Geely. Producenci ci sprzedali w 2023 r. w sumie 4,71 mln aut. To oznacza, że należała do nich aż jedna czwarta całego rynku. W pierwszej szóstce sprzedaży w Państwie Środka było jednak miejsce także dla takich firm, jak Volkswagen (2,24 mln aut), Toyota (1,73 mln aut) czy Honda (1,2 mln aut). Z europejskich marek świetnie radzi sobie także segment premium, a w tym BMW (prawie 797 tys. aut), Mercedes (prawie 729 tys. aut) i Audi (ponad 726 tys. aut).

Najchętniej kupowanym modelem w Chinach jest... Tesla!

Najpopularniejsze marki w Chinach zaskakiwać nie powinny. Zaskoczenie przynosi jednak zestawienie najchętniej kupowanych modeli samochodów. Bo miejsce pierwsze należy do... Tesli. Konkretnie Tesli Model Y. Amerykański SUV o napędzie elektrycznym znalazł 393 339 nabywców w 2023 r. To oznacza, że zainteresowanie autem podskoczyło o blisko 24 proc. W ten sposób Tesla przeskoczyła z miejsca piątego na pierwsze. Druga lokata przypadła BYD Qin Plus. Chiński sedan znalazł 393 071 nabywców. Wzrost jego sprzedaży sięgnął prawie 41 proc. To zapewniło autu awans z piątego na drugie miejsce w zestawieniu.

Pierwsze dwa miejsca wśród najchętniej kupowanych modeli w Chinach są o tyle ciekawe, że mieliśmy do czynienia tak naprawdę z fotofiniszem. O zwycięstwie Tesli zadecydowało zaledwie 268 pojazdów. Gdyby jednak BYD zachowało obecną dynamikę wzrostu sprzedaży, w 2024 r. nie da żadnych szans Modelowi Y na kolejny laur.