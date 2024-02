Jeszcze w 2022 r. Top 10 białoruskiego rynku nowych samochodów wyglądało tak jak poniżej. Rynek niewielki (działało wówczas na nim 28 firm oferujących łącznie 142 różne modele) więc i wyniki sprzedaży skromne. Obecność znanych marek nie powinna jednak nikogo dziwić. Pierwsze miejsce także nie jest niespodzianką. W końcu Geely zainwestowało w budowę lokalnych zakładów i na miejscu produkuje samochody cieszące się sporym wzięciem. Dla Białorusinów to zatem marka taka jak krajowa.

Najpopularniejsze marki samochodów osobowych na Białorusi w 2022 r.

Geely: 4355 szt.

Łada: 3782 szt

Kia: 1462 szt.

Volkswagen: 1095 szt.

Renault: 997 szt.

Hyundai: 883 szt.

Nissan: 721 szt.

Audi: 229 szt.

Haval: 229 szt.

Toyota: 221 szt.

Rok później tabela zmieniła się nie do poznania. Z Białorusi wycofali się zagraniczni producenci z wielu krajów świata – od Japonii i Korei po Francję i Niemcy. Lukę szybko zagospodarowali Chińczycy (w salonach pozostało 78 modeli od 20 różnych producentów). I zrobili to nadzwyczaj skutecznie. Z grona starych wyjadaczy zostały tylko Audi i Volkswagen (zapewne w obu przypadkach wyprzedano ostatnie zapasy, gdyż firmy nie dostarczają już aut z bieżącej produkcji). Zaskakuje znakomity wynik Audi (zasługa modeli A4, A5 i A6)) w porównaniu do Volkswagena. Najwyraźniej chętnych na niemieckie premium było więcej na Białorusi niż na auta marki o bardziej masowym i popularnym charakterze.

Najpopularniejsze marki samochodów osobowych na Białorusi w 2023 r.

Geely: 15706 szt.

Łada: 2684 egz.

Haval: 756 egz.

Audi: 573 egz.

JAC: 346 egz.

Voyah: 250 szt.

Chery: 233 egz.

FAW Bestune: 224 szt.

Volkswagen: 215 szt.

Dongfeng: 202 szt.

Pierwsze miejsce Geely nie dziwi. Wzrost aż o 260 proc. jednak zaskakuje. Zapewne Geely skorzystało na poprawieniu pozycji dzięki dobrej dostępności pojazdów produkowanych na przedmieściach Mińska. Nie jest bowiem tajemnicą, że wszystkie marki (prócz Geely) wskazane w tabeli polegają wyłącznie na dość kosztownym imporcie (przy tak niewielkiej sprzedaży koszty logistyki muszą być wysokie). Geely korzysta z własnych zasobów (część produkcji z Mińska trafiała do Rosji) i zyskuje. Wśród chińskich marek na Białorusi ma już ponad 87 proc. udziałów w rynku!

Chiński lider ma co sprzedawać (większość nabywców, bo aż 70 proc. to klienci indywidualni). Najchętniej kupowane auto na Białorusi to mały sedan Emgrand (sprzedano ponad 5,3 tys. egz.), który znokautował Ładę. Bezpośredni rywale to Łada Vesta i Granta. W 2023 r. zarejestrowano odpowiednio 954 egz. i 754 egz. Na tle chińskiego auta to kiepskie noty. W klasie kompaktów rządzi zaś Geely Geometry C (137 szt.). Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf z wynikiem ledwie 8 sztuk. W przypadku popularnych małych SUV liderem jest Geely Coolray (4,7 tys. szt.). Dwa najchętniej kupowane kompaktowe SUVy to również modele Geely – Atlas Pro (2,9 tys.) i Tugella (1.8 tys.).