Sushi w bagietce. Nowy Nissan Micra to przebrane Renault 5 E-Tech

Trwająca ofensywa produktowa Nissana w segmencie pojazdów zelektryfikowanych nabiera tempa. Właśnie oficjalnie poznaliśmy szczegóły techniczne nowego wcielenia mieszczucha, jakim jest Micra, a już niebawem dowiemy się więcej o kolejnych generacjach modeli Leaf i Juke. Czym wyróżnia się szósta generacja Micry adresowana do kierowców kręcących się na co dzień głównie w okolicy swojego miejsca zamieszkania?

Miejskie auto z baterią w brzuchu

Atrakcyjnie wystylizowana Micra jest autem segmentu B powstałym na tej samej platformie AmpR Small, na której oparto Renault 5 E-Tech oraz nieco większe Renault 4 E-Tech. Wszystkie te pojazdy celują w grupę odbiorców rozważających przejście na napęd elektryczny, poszukujących modeli wyróżniających się niedużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Micra tak samo jest Renault 5 jest pięciomiejscowym i pięciodrzwiowym autem o nadwoziu mierzącym niecałe 4 metry długości. Akumulator litowo-jonowy został umieszczony w podłodze, co przekłada się na dość duże wnętrze i funkcjonalny bagażnik potrafiący zmieścić 326 litrów ładunku.

Nissan Micra zbudowany na platformie AmpR Small Fot. Nissan

Design inspirowany generacjami K12 i K13

Samochód został zaprojektowany w centrum Nissan Design Europe w Londynie. Zarys sylwetki zdradza (a szczególnie słupek C), że pojazd japońskiego producenta ma wiele wspólnego z francuskim odpowiednikiem. Tu warto zaznaczyć, że żadne elementy karoserii nie są wspólne z samochodem marki Renault. Dla maksymalnego odróżnienia samochodu design został narysowany od nowa.

Do Micry generacji K12 i K13 nawiązuje owalny kształt przednich świateł do jazdy dziennej, które są spójne z owalnymi elementami oświetlenia tylnego. Reflektory przyjaźnie mrugają do kierowcy na powitanie po odblokowaniu samochodu. Przez całą karoserię przeprowadzono wyraźne poziome przetłoczenie, a w dolnych sekcjach dodano panele ochronne progów i nadkoli, które przyjemnie komponują się z całością. Wygląd zewnętrzny oraz wyposażenie wnętrza klienci będą mogli skonfigurować na wiele sposobów. W nadkola zawsze trafią koła w rozmiarze 18".

Elektryczny Nissan Micra Fot. Nissan

Kalka wnętrza

W przypadku wnętrza mowa już o pełnym przejęciu deski rozdzielczej i rozwiązań z Renault 5 E-Tech. W Nissanie inny będzie tylko dobór tapicerek i dekorów. Spostrzegawcze osoby znajdą w paru miejscach wytłoczony kontur góry Fudżi, słynnego symbolu Japonii. Tapicerka przednich i tylnych siedzeń będzie różnić się w zależności od wersji wyposażenia. Oferta obejmie trzy unikalne style o nazwach – Modern, Audacious oraz Chill. Uzupełnienie całości stanowi regulowane oświetlenie ambientowe w 48 kolorach do wyboru.

Najważniejsze dane będą prezentowane na konfigurowanym ekranie o przekątnej 10,1" o wysokiej rozdzielczości. W centralnej części kokpitu znajduje się dodatkowy ekran dotykowy – także o przekątnej 10,1 cala – rozciągający się na całą szerokość deski rozdzielczej. Zapewnia on wygodną obsługę funkcji nawigacji, audio oraz telefonu – ekran jest delikatnie skierowany w stronę kierowcy, co ułatwia intuicyjną obsługę.

Wnętrze elektrycznego Nissana Micra Fot. Nissan

Dwie wersje pojemności akumulatora trakcyjnego

Nissan udostępnił dane techniczne. Producent będzie oferować Micrę z jednym z dwóch akumulatorów litowo-jonowych (40 kWh i 52 kWh) i mocy silnika 120 KM i 225 Nm lub 150 KM i 245 Nm. Zasięg bazowej wersji ma wynosić 310 km, a topowej dobijać do 408 km (cykl WLTP). Elektryczny mieszczuch zdecydowanie nie będzie zawalidrogą. Słabszy wariant osiągnie "setkę" w 9 sekund, mocniejszy rozpędzi się od 0 do 100 km/h w czasie 8 s. Ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna będzie wynosić 150 km/h. Masa własna wersji podstawowej wynosi 1400 kg, a odmiana z większym akumulatorem waży 1524 kg.

Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, wielowahaczowej tylnej osi i kołom rozstawionym po kątach, auto ma dawać dużo frajdy z jazdy, dokładnie jak to robi Renault 5 E-Tech. W konstrukcji i zestrojeniu układu jezdnego nie ma żadnych różnic pomiędzy Renault a Nissanem. Kierowca będzie miał kilka trybów jazdy do wyboru, zmieniających charakter pracy napędu, a także łopatki umieszczone za kierownicą służące do regulowania siły odzyskiwania energii kinetycznej.

Dane techniczne elektrycznego Nissana Micra Fot. Nissan

Ładowanie w domu potrwa 4,5 godziny

Nissan Micra będzie wyposażony w ładowarkę AC o mocy 11 kW do codziennego użytku oraz ładowarkę DC o mocy 80 lub 100 kW na dłuższe trasy. Korzystając z mocy 11 kW ładowanie akumulatora o pojemności 40 kW od 10 proc. do 100 proc. potrwa 3 godz. 45 min, a mocniejsza bateria 52 kWh, od 10 proc. do 100 proc. będzie na ten proces potrzebować 4 godz. 45 min. Po podpięciu auta do ładowarki DC 100 kW czas ładowania od 15 proc. do 80 proc. wyniesie 30 minut. Obie wersje akumulatora są wyposażone w pompę ciepła w standardzie oraz funkcję ogrzewania i chłodzenia.

Aby przejście na napęd w pełni elektryczny przyniosło jeszcze więcej korzyści, obie wersje akumulatora nowego Micry będą dysponowały technologią V2L (Vehicle?to?Load), która umożliwi posiadaczom samochodu korzystanie z akumulatora jako źródła prądu dla urządzeń zewnętrznych, takich jak głośniki, odkurzacze czy elektronarzędzia.

Sprzedaż elektrycznego Nissana Micry rozpocznie się jeszcze w 2025 roku. Ceny na razie nie zostały ujawnione. Produkcja zostanie ulokowana w zakładzie Ampere ElectriCity w Douai we Francji. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.