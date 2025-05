Opinie Moto.pl: Nissan Ariya Nismo to auto dla kierowców nie myślących stereotypowo

Japończycy od kilkunastu lat przecierający elektromobilny szlak kompaktowym Leafem, w 2022 roku do oferty aut wymagających od użytkowników podpinania ich do gniazdka, wprowadzili crossovera o nazwie Ariya. Po dwóch latach obecności tego modelu na światowych rynkach, do palety został dołożony pierwszy w historii bezemisyjnych samochodów Nissana, pełnoprawny wariant Nismo przeznaczony do seryjnej produkcji.

REKLAMA

W ślad ze trendem

Nissan Ariya Nismo za sprawą szeregu akcentów stylistycznych wygląda zdecydowanie bardziej rasowo w porównaniu z konwencjonalną wersją. Wpadający w oko design to jednak nie wszystko. Świetna dynamika jazdy to poważniejszy wabik na klientów mających chrapkę na szybkie i jednocześnie praktyczne auto z napędem elektrycznym. Takich pojazdów wyraźnie przybywa na ulicach, bowiem pozwalają użytkownikom wyróżnić się w gąszczu podobnych do siebie aut, lakierowanych najczęściej mdłymi kolorami.

Ariya Nismo to propozycja dla kierowców nie myślących stereotypowo, często mających już styczność z elektrycznymi SUV-ami i crossoverami ze sportowym zacięciem, którzy wiedzą do czego takie pojazdy są zdolne. Nissan nie chcąc być w tyle za konkurencją, zbudował wspólnie z Nismo auto bliskie takim modelom, jak Volkswagen ID.5 GTX, Hyundai Ioniq 5 N, Kia EV6 GT czy Ford Mustang Mach-E GT. W japońskim aucie emocje wzbudza sprawny napęd na cztery koła, szybkie i precyzyjne dozowanie momentu obrotowego czy nisko osadzony punkt ciężkości. Cechy te skutecznie maskują dużą masę własną, a taką zdecydowanie legitymuje się Ariya Nismo ważąca 2277 kg.

Elektryczny Nissan Ariya Nismo Fot. Rafał Mądry

Ukłon w stronę dziedzictwa

Wystarczy raz spojrzeć na ten samochód, aby dostrzec w nim cechy Nismo. Produkowany w Japonii SUV wyraźnie czerpie z bogatego dziedzictwa topowych samochodów sportowych Nissana oraz dbałości o szczegóły. Wyjątkową cechą jest czerwona lamówka przeprowadzona po progach i zderzakach, świetnie kontrastująca z białym perłowym lakierem (dostępny jest jeszcze kolor czarny i dwa warianty szarości).

Uwydatnione spoilery poprawiają aerodynamikę i w czasie jazdy lepiej dociskają pojazd do asfaltu. Do tego dochodzą czarne, błyszczące elementy dekoracyjne na karoserii, pasujące do czarnych obręczy kół, które w tym przypadku mają rozmiar 20". Czarne są też obudowy lusterek, odcinający się czarny dach i obszerny czarny dekor pasa przedniego. Przytwierdzone do spoilerów logotypy Nismo przypominają o tym, na jaką wersję samochodu się patrzy.

Logo firmy Nismo Fot. Rafał Mądry

Wnętrze przyprawione sportowym klimatem

Kontynuacja sportowych smaczków ma miejsce we wnętrzu, w którym łatwo poczuć się po prostu dobrze. Projektanci nie przekroczyli granicy dobrego smaku i w kabinie nie odniesiemy wrażenia przerostu formy nad treścią. Otoczenie utrzymane w czarnych barwach przełamano delikatnymi czerwonymi dekorami, czerwonym oświetleniem nastrojowym oraz czerwoną nicią wykorzystaną w miejscach przeszyć miękkich poszyć, jakie trafiły na znaczne fragmenty deski oraz boczków drzwiowych.

Co do deski, ma się na niej styczność z materiałem, który do złudzenia przypomina drewno. Robi to tak dobrze, że tylko umieszczony na niej panel dotykowy (odpowiedzialny za sterownie wentylacją i temperaturą) zdradza, że nie jest to naturalne drewno zabarwione na czarno. Ten sam materiał znajdziemy na funkcyjnym tunelu środkowym, gdzie znajduje się wybierak biegów, przełącznik trybów jazdy, cupholdery oraz schowek z indukcyjną ładowarką. W dolnej sekcji tego elementu są przydatne gniazda zasilające. Dwa porty typu USB-C wyprowadzono także na tył wraz z kanałami wentylacyjnymi. Co ważne, w wersji Nismo ten spory element osadzony w przestrzeni między fotelami, nie jest przesuwany elektrycznie (i bardzo dobrze, bo to tylko zbędny gadżet).

Nissan Ariya Nismo Fot. Rafał Mądry

Fotele przednie są oczywiście sportowe, ze specjalną tapicerką i wyszytym logo Nismo na oparciach. Ich kształt jest inny w porównaniu ze standardowymi, za sprawą zwiększonego trzymania bocznego. Fotele są podgrzewane i ustawiane elektrycznie. Przycisk uruchamiający auto ma kolor czerwony. Barwa ta jest też obecna na cyfrowych zegarach w obszarze wskaźnika wykorzystania mocy.

Ekrany zainstalowane w desce rozdzielczej są dwa i oba mają rozmiar 12,3". Najważniejsze funkcje obsługi samochodu skupiono na tym osadzonym w centrum. Szybkość reakcji na dotyk i jakość wyświetlanego obrazu zauważalnie odstaje od rozwiązań stosowanych w najnowszych samochodach. Wbicie szpili należy się też Nissanowi za sposób łączności ze smartfonami. O ile system auta potrafi obsłużyć Apple CarPlay bezprzewodowo, tak już korzystanie z Android Auto wymaga zastosowania kabelka.

Nissan Ariya Nismo Fot. Rafał Mądry

Nie najlepsza ergonomia i nie za duży bagażnik

Mocną stroną samochodu nie jest też ergonomia obsługi panelu klimatyzacji. W praktyce dotykowe przyciski wymagają dużego nacisku, co nie zawsze jest wygodne w czasie jazdy. W dodatku sterowanie temperaturą klimatyzacji bywa uciążliwe - czasem wystarczy przytrzymać palec na przycisku, a czasem trzeba go odrywać i naciskać kilka razy, aby zmienić temperaturę o kilka stopni. Plus za to należy się za zastosowanie dużego, poręcznego pokrętła sterującego głośnością działającego radia czy odtwarzanej muzyki. Niektórymi funkcjami można wygodnie również sterować z kierownicy. System audio BOSE z 10 głośnikami przyjemnie gra.

Poza wymienionymi cechami indywidualnymi wariantu Nismo, reszta jest już spójna z pozostałymi wersjami modelu Ariya. Rozstaw osi mierzący 2775 mm i koła rozstawione po kątach futurystycznie wyglądającego nadwozia sprawiają, że Ariya jest przestronnym samochodem z komfortową przestrzenią za przednimi fotelami. Podłoga z tyłu jest płaska, a pod deską w przednim rzędzie nie ma przedzielenia podłogi tunelem. Przekłada się to na bardzo dużo miejsca na nogi, dzięki czemu nawet dorosłe osoby siedzące z tyłu nie powinny narzekać. Foremny bagażnik już tak nie imponuje, bo połknie tylko 415 litrów ładunku, co jest skromną wartością jak na crossovera tej wielkości (auto mierzy 4,6 m długości).

Nissan Ariya Nismo e-4ORCE 87 kWh Fot. Rafał Mądry

Więcej mocy i przestrojone zawieszenie

Wersja Nismo bazuje na modelu Ariya e-4ORCE 87 kWh. Oznacza to, że wykorzystuje dwa silniki elektryczne i akumulator trakcyjny o pojemności 87 kWh. W porównaniu ze "zwykłą" wersją oferuje jednak poprawione osiągi i jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Napęd na obie osie gwarantuje pełną kontrolę nad pojazdem, a zmodyfikowany układ jezdny jeszcze wyższą stabilność podczas pokonywania zakrętów. W zawieszeniu opartym na kolumnach McPhersona z przodu i wielowahaczowym układzie z tyłu, inżynierowie Nismo zmienili charakterystykę pracy amortyzatorów, zastosowali inne sprężyny oraz dodali stabilizator osi przedniej. Z przodu zawieszenie jest o 3 proc. sztywniejsze, a z tyłu o 10 proc.

Napęd legitymuje się mocą podniesioną do 320 kW (435 KM), ale już takim samym maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 600 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5 sekund, co czyni Ariyę Nismo najszybszym Nissanem sprzedawanym aktualnie w Europie. Dla porównania, dotychczasowa najmocniejsza Ariya rozwijała moc 225 kW (306 KM) i setkę osiągała w 5,7 s. Prędkość maksymalna bez zmian jest ograniczona elektronicznie do 200 km/h. Wiele osób stwierdzi, że 435 koni to za mało, jak na sportowego elektryka. W tym aucie to jednak nie moc i przyspieszenie na prostej są najważniejsze, a kwestia tego, jak Ariya Nismo zachowuje się poza prostymi odcinkami.

Elektryczny Nissan Ariya Nismo Fot. Rafał Mądry

Sportowy crossover

Nismo nie bez powodu podpisało się pod tym projektem. W rękach sprawnego kierowcy auto ochoczo pokazuje, na co go stać. Imponująco działa układ sportowej kontroli trakcji i rozdziału momentu obrotowego e-4ORCE. Rozwiązanie to dba o to, aby każde koło przekazywało optymalny moment obrotowy na nawierzchnię. Pojazd potrafi nie tylko gwałtownie przyspieszać i nie gubić trakcji, ale też przyjemnie angażuje w prowadzenie dzięki ograniczonej podsterowności i zaskakującej zwinności, jak na wóz tych gabarytów i masy własnej.

Charakterystyka działania napędu jest zmienna, w zależności od wybranego trybu jazdy. Zmienne jest też brzmienie wydobywające się głośników, a to najciekawsze jest oczywiście odtwarzane w najbardziej agresywnym, wciskającym ciało w fotel trybie jazdy "Nismo". Wyprzedzanie to czysta przyjemność, bo w takich sytuacjach nabieranie prędkości jest po prostu błyskawiczne - przyspieszenie od 80 do 120 km/h trwa tylko 2,4 sekundy! Zoptymalizowany układ kierowniczy pozwala na bardziej bezpośrednią reakcję, zwiększając zaangażowanie kierowcy i poczucie jedności z samochodem.

Ładowanie samochodu elektrycznego Fot. Rafał Mądry

Maksymalna moc ładowania mogłaby być wyższa

Standardowo producent wyposaża model Aryia Nismo w pompę ciepła i trójfazową ładowarkę pokładową AC o mocy 22 kW. Taka moc pozwoli naładować akumulator od 10 do 100 procent w około 5 godzin. Na publicznych stacjach pojazd może być ładowany maksymalną mocą 130 kW, co obecnie nie jest porywającym wynikiem. Doładowanie akumulatora prądem stałym z 20 proc. do 80 proc. pojemności baterii, umożliwi w 30 minut uzyskać zasięg około 350 km. Złącze ładujące umieszczono przy prawym przednim kole.

Producent informuje o zasięgu w cyklu mieszanym wynoszącym 420 km (wg WLTP). W sprzyjających warunkach pogodowych i niespiesznym nawijaniu kilometrów, być może jest to wynik do osiągnięcia. Nie sądzę jednak, by osoby decydujące się na wersję Nismo, jeździły tym wozem głównie w trybie "Eco" i walczyły o jak najniższe zużycie energii. Do takich zadań jest kompaktowy Nissan Leaf.

Nissan Ariya Nismo - zużycie energii Fot. Rafał Mądry

Zużycie energii jest mocno zależne od stylu jazdy

Samochód odebrany do testu z akumulatorem naładowanym do 100 proc. pokazywał zasięg 377 km. Czy udało mi się pokonać taki dystans? Niestety nie. Głównie dlatego, że ruszyłem w trasę wiodącą w dużej mierze drogą szybkiego ruchu. Dystans 221 km przejechałem dynamicznie z często włączonym trybem "Nismo", co przełożyło się na wynik zużycia energii wynoszący 30,4 kWh/100 km. Po dojechaniu do celu bateria była niemal całkowicie wyczerpana i pozwalała na przejechanie jeszcze 30 km.

Po pełnym naładowaniu akumulatora (trwało to 4,5 h przy korzystaniu z ładowarki o mocy 22 kW), ponownie pokonałem ponad dwustukilometrową trasę, ale tym razem preferując raczej niespieszny styl jazdy. W rezultacie zużycie energii wyniosło 25,5 kWh/100 km, a przy takiej średniej przejechać da się już dystans 315 kilometrów. Typowo miejska jazda była okupiona wynikiem w granicach 20 kWh/100 km.

Komputer pokładowy elektrycznego samochodu Nissan Ariya Nismo Fot. Rafał Mądry

Nismo nowych czasów, dla nie myślących stereotypowo

Przedstawiony samochód nie przekona zajadłych przeciwników elektrycznego napędu, ani tym bardziej zagorzałych fanów JDM-ów (ang. Japanese Domestic Market) i tuningu, dla których Nismo to absolutny szczyt możliwości w przypadku pojazdów Nissana. Zdaniem wyznawców pełnoprawne Nismo skończyło się na ostatniej generacji modelu GT-R. Ten hardkorowy wóz doprawiony czerwonymi akcentami stylistycznymi, imponował rozwiązaniami technicznymi, zdumiewające osiągi totalnie zmieniały perspektywę, a pobijane rekordy potwierdzały, że model ten był nadsamochodem. Czasy się jednak zmieniają i dziś Nismo zaangażowane m.in. w budowę bolidów Formuły E, wkłada emocje do aut elektrycznych i robi to dobrze.

W mojej opinii Nissan Ariya Nismo ma sporo zalet potrafiących wzbudzić zainteresowanie. Klienci mający chrapkę na charakterne i jednocześnie praktyczne auto zasilane energią elektryczną, którego zadaniem raczej nie ma być pełnienie roli podstawowego środka transportu, powinni przejechać się Ariyą Nismo. Ile takie auto kosztuje w Polsce? Dynamiczny i od razu w pełni wyposażony wariant Nismo został wyceniony na 289 900 zł. Samochód został użyczony do testu przez firmę Astara Poland Sp. z o.o., dystrybutora samochodów marki Nissan w Polsce. Firma nie miała wpływu ani wglądu w treść publikacji.