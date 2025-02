Oto zupełnie nowa Skoda. Czesi wchodzą w nowy segment

Kolejnym dużym krokiem Skody w segmencie pojazdów elektrycznych będzie elektryczny SUV z siedmioma miejscami. Pojazd jest już obecnie testowany w Europie, a jego premiera prawdopodobne pod nazwą Space odbędzie się pod koniec 2025 roku, a sprzedaż rozpocznie się w 2026 r. Auto jest rozwinięciem koncepcyjnego samochodu Vision 7S, który został przedstawiony w drugiej połowie 2022 r. Auto napędzane energią elektryczną ma stanowić w ofercie alternatywę dla popularnego modelu Kodiaq.

Taka będzie Skoda Space

Skoda Space ma być autem o awangardowym stylu, mierzącym blisko 5 metrów długości. Największe auto w ofercie przyjmie nowy język designu "Modern Solid", który zadebiutował w mniejszym elektrycznym SUV-ie Skoda Elroq i trafił do niedawno odświeżonej Skody Enyaq. Pas przedni "Tech-Deck Face" będzie zawierać smukły i podświetlany panel grilla, a także reflektory LED rozdzielone na dwa segmenty, z wąskim górnymi światłami do jazdy dziennej.

Space w przeciwieństwo do Vision 7S nie otrzyma koncepcji bezramkowych okien, ani tylnych drzwi otwieranych pod wiatr. Auto przeznaczone do produkcji zostanie oparte na tradycyjnych i praktycznych rozwiązaniach. Aby zachować czystość i minimalizm, klamki drzwi zostaną zamontowane na równi z powierzchnią. Z tyłu Space będzie miał cienkie światła LED i spojler na klapie bagażnika z przesuniętą do wewnątrz sekcją środkową, co ma poprawić aerodynamikę i zmniejszyć opór powietrza.

Kabina ma oferować mnóstwo miejsca dla siedmiu pasażerów. W centrum deski rozdzielczej zostanie osadzony 14,6-calowy ekran dotykowy, a cyfrowy zestaw wskaźników ma mieć przekątną 8,8". Nie zabraknie wyświetlacza przeziernego z rozszerzoną rzeczywistością i prostokątnej dwuramiennej kierownicy.

Platforma znana z Volkswagena ID.7

Skoda nie ujawniła jeszcze szczegółów technicznych dotyczących elektrycznego SUV-a. Na ten moment można się tylko domyślać, że będzie on oparty na platformie MEB+ koncernu Volkswagen, która jest używana w Volkswagenie ID.7. Space prawdopodobnie zapożyczy konfiguracje napędu znane także z ID.7. Auto niemieckiej marki standardowo jest wyposażone w akumulator o mocy 77 kWh netto i tylny silnik o mocy 285 KM (210 kW) i 545 Nm, oferując zasięg WLTP do 709 kilometrów na pełnym naładowaniu. Standardowo napęd trafia na tylne koła, a w opcji występuje napęd na wszystkie koła. Mocniejszy akumulator ma pojemność 86 kWh. Na stacjach szybkiego ładowania akumulator o pojemności 77 kWh można ładować z mocą do 175 kW, a akumulator o pojemności 86 kWh – do 200 kW.

Skoda Space będzie musiała stawić czoła silnej konkurencji na rynku elektrycznych SUV-ów. Kluczowi konkurenci to: Hyundai Ioniq 9, Kia EV9, Peugeot e-5008, a nawet Tesla Model Y i Volvo EX90. Jeśli cena czeskiego samochodu będzie właściwie skalkulowana, Skoda może okazać się jezdną z atrakcyjniejszych propozycji na rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych przeznaczonych m.in. dla dużych rodzin.