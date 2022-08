Skoda się zmienia. Zamiast pióropusza i strzały, prosty napis w logo

Skoda wprowadza najbardziej radykalną zmianę tożsamości korporacyjnej od 30 lat. Na nowych modelach samochodów nie zobaczymy na froncie logotypu z indiańskim pióropuszem i strzałą. Teraz na maskach aut stosowane będzie nowe logo ze znakiem słownym "SKODA", które zostanie także wykorzystane do wzmocnienia wizerunku marki w cyfrowych kanałach komunikacji. Tak wygląda nowe logo:

REKLAMA

Nowe logo Skody fot. Rafał Mądry

A tak nowe logo będzie się prezentować na masce samochodów:

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Symbol pióropusza i strzały również został zdefiniowany na nowo. Jego uproszczona konstrukcja będzie jednak wykorzystywana w ograniczonym stopniu. W ten sposób marka reaguje na zmianę w kierunku jeszcze bardziej zdigitalizowanej komunikacji. Przedstawiciele marki twierdzą, że prostszy, dwuwymiarowy znak graficzny gwarantuje większy wpływ na odbiorcę, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, a także może być lepiej integrowany z różnymi formatami.

Skoda Vision 7S ma obrotowy ekran, a jej zasięg to ponad 600 km

Nowa identyfikacja marki zacznie być stopniowo wprowadzana od 2023 roku. W pierwszej kolejności pojawi się w materiałach informacyjnych i komunikacyjnych, a następnie od 2024 r. zacznie być stosowana również w nowo wprowadzonych modelach. Odświeżony design znajdzie również odzwierciedlenie w systemie infotainment i innych elementach pojazdów.

Dodatkowo pojawią się nowe kolory w komunikacji. Teraz Skoda będzie używać dwóch różnych odcieni zieleni – Emerald i Electric Green. Barwy te reprezentują ekologię, zrównoważony rozwój i elektromobilność. Reorganizacja obejmie zmiany projektowe w siedzibach autoryzowanych partnerów.

Artykuł cały czas aktualizujemy o nowe zdjęcia

W galerii znajdziecie zdjęcia, jakie przed premierą zrobiliśmy w studiu. Poniżej koncepcyjny SUV Skody prosto z prezentacji, która rozpoczęła się o 19:30. Jak tylko uda nam się dostać do środka, to na pewno pokażemy wam, jaki Skoda ma pomysł na wnętrza w swoich przyszłych modelach.

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Zgodnie z obietnicą, najszybciej jak się dało zaglądamy przez szybę do środka Skody Vision 7S. Przynajmniej na razie nie otworzono drzwi, więc nie mogliśmy usiąść w fotelu i zrobić dla was lepszych zdjęć. Mamy nadzieję, że i tak sporo na nich widać.

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Skoda Vision 7S fot. Rafał Mądry

Tak wnętrze wygląda na zdjęciach prasowych:

Skoda Vision 7S fot. Skoda

Skoda Vision 7S fot. Skoda

Trzy nowe elektryczne modele do 2026 roku

Skoda Vision 7S zapowiadająca dynamiczny rozwój e-mobilności to przykład nowej strategii. W pełni elektryczne auto z pasem przednim o nazwie Tech-Deck Face, jest manifestacją nowego języka projektowania marki. Za śmiałe linie samochodu odpowiada Oliver Stefani, który jest szefem oddziału Skoda Design.

Skoda w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje kolejne 5,6 mld euro w elektromobilność i 700 mln euro w cyfryzację. Zaprojektowane od podstaw trzy nowe elektryczne modele aut trafią na rynek do 2026 roku. W planach jest samochód o mniejszych rozmiarach, ale także kompaktowy SUV i siedmiomiejscowe auto rodzinne, którego zapowiedzią jest Vision 7S. Skoda dąży do tego, aby do 2030 r. w Europie udział modeli całkowicie elektrycznych w sprzedaży marki wyniósł ponad 70 procent.

Podczas omawiania strategii marki podano także do wiadomości, że w drugiej połowie 2023 r. pojawi się nowa generacja wciąż jeszcze spalinowych modeli Superb oraz Kodiaq. Lifting Octavii zostanie przeprowadzony w 2024 roku.