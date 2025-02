Volvo EX30 debiutujące na rynku w 2023 roku, doczekało odmiany Cross Country. Auto cechuje się dodatkowymi elementami wyposażenia, przystosowującymi pojazd do jazdy w każdych warunkach drogowych i pogodowych. Cross Country oznacza nie tylko pakiet stylistyczny, ale też dostęp do akcesoriów, sprzętu i informacji, które pozwolą w pełni wykorzystywać potencjał pojazdu podczas podróży poza utartymi szlakami.

Pas przedni z zarysem gór Kebnekaise

Osłona przednia oraz klapa bagażnika otrzymały specjalny, ciemny kolor, a przód wyróżnia unikalna grafika przedstawiająca topografię pasma górskiego Kebnekaise w Arktycznej Szwecji, które jest częstą inspiracją dla projektantów Volvo. Solidne osłony podwozia z przodu i z tyłu oraz poszerzone nadkola nadają sylwetce bardziej terenowy wygląd. Wśród akcesoriów samochodowych znajdują się m.in.: poprzeczki dachowe, kosz dachowy czy chlapacze.

Elektryczne Volvo EX30 Cross Country Fot. Volvo

Zwiększony prześwit i specjalne koła

Aby ułatwić jazdę w trudniejszym terenie, konstruktorzy Volvo zwiększyli prześwit w porównaniu ze standardowym EX30. Samochód wyposażony jest również w większe, specjalne koła. Dodatkowo może zostać wyposażony w akcesoryjne 18-calowe opony terenowe AT.

Volvo EX30 Cross Country jest modelem z napędem na wszystkie koła (AWD), zapewniającym lepszą trakcję. Napęd jest w pełni elektryczny. Silniki zainstalowane na obu osiach wytwarzają łączną moc 428 KM i 543 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,7 sekundy. Naładowana do pełna bateria o pojemności 69 kWh pozwala przejechać do 427 km. Korzystając z szybkiej ładowarki akumulator od 10 do 80 proc. można naładować w 26 minut.

Funkcjonalne wnętrze

Wnętrze Volvo EX30 Cross Country jest tak samo minimalistyczne, jak w standardowym EX30. Auto poza ekranem dotykowym osadzonym w centralnym miejscu deski rozdzielczej, otrzymało nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jak każdy nowy model Volvo, nowość w rodzinie EX30 ma wbudowany system Google. Oznacza to dostęp do szerokiej gamy usług, w tym Google Maps. Aby zapewnić maksymalny komfort, aplikacja Volvo EX30 pozwala na zdalne ogrzanie samochodu.

Inteligentne systemy wspomagania hamowania i kierowania pomagają uniknąć kolizji z nadjeżdżającymi pojazdami, pieszymi i rowerzystami, a czujnik monitorujący kierowcę ostrzeże go, jeśli wykryje oznaki zmęczenia lub rozproszenia uwagi.

Volvo EX30 Cross Country Fot. Volvo

Przemyślane schowki

Drzwi wyposażono w pojemne kieszenie, ponieważ usunięto głośniki, które zostały zintegrowane z soundbarem na desce rozdzielczej. Wielofunkcyjny tunel środkowy między kierowcą a pasażerem można wysunąć jako uchwyt na kubek do porannej kawy lub butelki na wodę, a także wsunąć go z powrotem, aby zyskać większą przestrzeń do przechowywania. Podłoga między kierowcą a pasażerem kryje duży schowek, a schowek na rękawiczki został umieszczony pod konsolą centralną, co zapewnia łatwy dostęp zarówno dla kierowcy, jak i pasażera.

Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji dodatkowy schowek wysuwany spod tunelu środkowego. Jest on wyjmowany i zmywalny, więc może pełnić również funkcję kosza na śmieci. W bagażniku, na klapie, umieszczono praktyczny przewodnik "Will it fit?", dzięki któremu od razu wiadomo, ile sprzętu można ze sobą zabrać.

Ile w Polsce kosztuje Volvo EX30 Cross Country? Auto jest aktualnie dostępne tylko w topowej wersji Ultra i zostało wycenione na 259 990 zł. Wyposażenie zawiera m.in. szklany dach, pompę ciepła, kamerę 360 stopni, podgrzewane i regulowane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera, podgrzewaną kierownicę, system nagłośnienia Harman Kardon czy pełny pakiet systemów wsparcia.