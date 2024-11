Mocniejsza Kia EV6 GT. Lifting przyniósł też większy akumulator i lepsze wyposażenie

Kia w modelu EV6 GT wprowadziła szereg udoskonaleń stylistycznych, technologicznych i mechanicznych w stosunku do dobrze przyjętego poprzednika. Jak można było przewidzieć, EV6 GT czerpie wiele z wersji GT-Line, dzieląc ten sam agresywny wyraz pasa przedniego ze smuklejszymi światłami LED. Czym jeszcze wyróżnia się model GT?

Cechy indywidualne Kia EV6 GT

Wyjątkowe dla wersji EV6 GT są 21-calowe felgi aluminiowe, połączone z efektownymi limonkowo-zielonymi zaciskami hamulcowymi. Różnice na tym się nie kończą, bo wloty powietrza w zderzakach mają indywidualny wzór, przeprojektowany został tylny dyfuzor oraz doszły pionowe elementy oświetlenia w tylnym zderzaku. Paleta kolorów otrzymała nowe lakiery.

We wnętrzu gości ekskluzywny dla wersji GT motyw "Black & Neon" kontynuujący limonkowo-zielone akcenty na czarnej skórzanej i zamszowej tapicerce. Sportowe fotele kubełkowe są teraz wyposażone w 8-kierunkową regulację elektryczną, ogrzewanie i wentylację. Pod względem technicznym EV6 GT dotrzymuje kroku najnowszym modelom, bowiem doszedł zakrzywiony cyfrowy kokpit, który integruje dwa 12,3-calowe wyświetlacze, nawigację rozszerzonej rzeczywistości i przeprojektowaną kierownicę.

Wnętrze samochodu Kia EV6 GT po liftongu Fot. Kia

Więcej mocy i symulowana skrzynia biegów

Oprócz udoskonaleń zewnętrznych i wewnętrznych, Kia EV6 GT wyróżnia się większą mocą napędu i większym akumulatorem. Teraz pod względem specyfikacji mechanicznej dorównuje modelowi Hyundai Ioniq 5 N. Układ napędowy AWD z dwoma silnikami generuje łączną moc 610 KM (448 kW) i moment obrotowy 740 Nm. Chwilowo szczytową moc można zwiększyć do 655 KM (481 kW) i 770 Nm maksymalnego momentu obrotowego dzięki funkcji tymczasowego doładowania.

Po włączeniu kontroli startu sprint od 0 do 100 km/h można ukończyć w 3,5 sekundy. Pomimo dodatkowej mocy czas przyspieszenia jest identyczny jak w przypadku EV6 GT przed liftingiem, co czyni go o 0,1 sekundy wolniejszym od Hyundaia Ioniqa 5 N. To, co wyróżnia EV6 GT od modelu sprzed liftingu, to system Virtual Gear Shift zapożyczony z Hyundaia, który symuluje zmiany biegów z efektami dźwiękowymi. Inne nowe elementy wyposażenia obejmują elektronicznie sterowane zawieszenie i elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (e-LSD).

Zwiększony zasięg i szybkie ładowanie

Dzięki nowemu akumulatorowi o pojemności 84 kWh (w poprzedniku 77,4 kWh), Kia EV6 GT oferuje niewielki wzrost zasięgu, który obecnie wynosi 355 km zgodnie z koreańskimi protokołami testowymi. Podobnie jak w poprzednim modelu, akumulator obsługuje szybkie ładowanie o mocy 350 kW, co pozwala naładować akumulator od 10 proc. do 80 proc. w 18 minut. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.