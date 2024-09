Powrót po 44 latach. Firma należąca do Volkswagena będzie budować auta terenowe

W ostatnich dniach głośno jest o problemach Grupy Volkswagen (więcej na ten temat przeczytasz tutaj - kliknij), a tymczasem amerykańska marka Scout Motors, która obecnie należy do koncernu VW, zaprezentuje dwa zupełnie nowe samochody. Będzie to elektryczny SUV oraz elektryczna półciężarówka. Nie należy jednak jeszcze oczekiwać pojazdów gotowych do produkcji. Najpierw przedstawione zostaną prototypy. Na ten moment o autach tych nic nie wiadomo. Jakiś czas temu jedynie poznaliśmy szkice prezentujące zarysy sylwetek cechujących się dużym prześwitem i bardzo małymi zwisami.

Zupełnie nowe samochody terenowe

Scout Motors, podgrzewając atmosferę przed premierą, opublikowało nieskomplikowany film promocyjny. Teaser prezentuje kompas zamontowany we wnętrzu pojazdu przy podsufitce. Element ten ma jasno sugerować, że nowe auta marki Scout będą wyróżniać się zaawansowanymi możliwościami jazdy w terenie. Pod obracającym się kompasem widzimy stylizowaną nazwę Scout oraz datę 10.24.2024.

Scout jako nowa marka samochodów

Dla przypomnienia, samochody International Scout kilka dekad temu rywalizowały z takimi autami, jak Ford Bronco czy Chevrolet Blazer, które w historii motoryzacji były prekursorami powstania segmentu SUV. Z powodu problemów finansowych marka International upadła, a ostatni Scout II został zbudowany 24 października 1980 roku.

Prawa do nazwy Scout, która teraz będzie oznaczać markę samochodów, zostały nabyte przez Grupę Volkswagen w 2020 roku. Amerykańską firmę Navistar mającą siedzibę w Illinois, przejął Traton Group - niemiecki oddział firmy zajmujący się pojazdami użytkowymi, do którego należą również MAN i Scania. Terenówki marki Scout będą produkowane w nowej fabryce o wartości 2 miliardów dolarów zlokalizowanej w Blythewood w Karolinie Południowej. Możliwości produkcyjne zakładu mają sięgać do 200 000 pojazdów rocznie.