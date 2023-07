Masło, sześciopak, bułki i prąd. Biedronka już kusi kierowców elektryków i hybryd plug-in

Koniec z narzekaniem na marną infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce? Do grona firm wspierających elektromobilność dołączył duży gracz. Postawi aż 600 nowych mocnych ładowarek (czyli łącznie 1800 punktów ładowania) w ciągu zaledwie półtora roku. Tyle powstanie przy 600 sklepach Biedronki w całej Polsce. Niemało, zważywszy na to, że cała sieć stacji ładowania DC w Polsce liczyła w czerwcu 2023 r. 894 stacje (dane z licznika elektromobilności PSPA).

Jeszcze w tym roku Biedronka uruchomi wspólnie z Powerdot (właściciel i operator nowych punktów) co najmniej 150 urządzeń przy swoich sklepach. Pierwsze już działają w Warszawie (sklepy przy ul. Sytej i Pałacowej). I to właśnie w tych miejscach obowiązuje pierwsza promocja adresowana do kierowców aut elektrycznych i zelektryfikowanych.

Jakie zakupy takie ładowanie

Klienci otrzymają voucher o wartości 50 zł na ładowanie, o ile zrobią w sklepie zakupy na kwotę powyżej 50 zł (akcja trwa do 29 lipca, ale jak dotąd nie opublikowano szczegółowego regulaminu). Z vouchera będzie można skorzystać przez kolejne tygodnie (ważne do 24 sierpnia), podczas ładowania w stacjach przy obu warszawskich sklepach Biedronki. Sieć zastrzega przy tym, że liczba voucherów jest ograniczona (dostępna aż do wyczerpania zapasów).

Powerdot postawi przy Biedronkach 600 szybkich stacji ładowania

Wszystkie stacje Powerdot przy Biedronkach zostaną wyposażone w trzy przyłącza: CCS, ChaDemo i Type 2. Mogą zatem skorzystać z nich nie tylko użytkownicy najnowszych samochodów elektrycznych, ale także starszych konstrukcji wykorzystujących japońskie ChaDemo (np. Citroen C-Zero, Mitsubishi e MiEV, Nissan Leaf). Stacje przydadzą się także do uzupełnienia energii w modelach z napędem hybrydowym plug-in (wszelkie auta PHEV).

Jedna z pierwszych szybkich stacji ładowania Powerdot przy sklepie Biedronka w Warszawie fot. ŁK

Znamienne, że nowe punkty ładowania przygotowano do różnych metod płatności. Nie trzeba będzie zatem zakładać kolejnego konta i instalować dodatkowej aplikacji w smartfonie. Biedronka zapowiada, że we wszystkich punktach pojawią się terminale płatnicze (płatność kartą) oraz czytniki RFID (odczyt kart różnych operatorów, którzy podpiszą umowę o roamingu). Przewidziano także możliwość rozliczenia poprzez kod QR. Nietrudno zgadnąć, że w przypadku takich zachęt klientów nie powinno brakować, o ile oczywiście stawki nie będą zaporowe.

Co na to konkurencja? W elektromobilność inwestuje także m.in. grupa Schwarz (Kaufland i Lidl). Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska zapowiedziała duże inwestycje w rozmowie z "Business Insider". Do 2025 r. sieć sklepów planuje instalację ładowarek przy wszystkich swoich sklepach w kraju (obecnie już niemal 50 obiektów wyposażono w stanowiska do uzupełnienia energii). Niewykluczone, że inwestycję można byłoby przyspieszyć, ale na przeszkodzie stoją przede wszystkim obecnie obowiązujące przepisy. By uzyskać wszystkie pozwolenia i przyłączenie do sieci trzeba czekać wiele miesięcy. W najgorszym przypadku okres oczekiwania może sięgnąć nawet dwóch lat.