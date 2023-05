Audi SQ8 e-tron do kupienia w Polsce. SUV 100 km/h osiąga w zaledwie 4,5 sekundy

Audi SQ8 e-tron oraz Audi SQ8 Sportback e-tron to modele wyposażone w aż trzy silniki elektryczne zapewniające wyjątkową dynamikę jazdy. Moc systemowa napędu sięga 370 kW (504 KM) i 973 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Duży i komfortowy SUV w obydwu wydaniach nadwozia umożliwia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 210 km/h. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Pojemność baterii ważącego 2,7 tony kolosa to 106 kWh, a zasięg w cyklu pomiarowym WLTP wynosi 493 kilometrów w wersji SUV i do 513 kilometrów w wersji Sportback. Energię w akumulatorze można uzupełnić na stacjach szybkiego ładowania mocą do 170 kW. Ładowanie z 10 proc. do 80 proc. w najlepszym przypadku ma zajmować około 30 minut.

Mocniejsze i szybsze - Audi RS 6 Avant i RS 7 Sportback w wydaniu performance

Bogate wyposażenie podstawowe

Audi SQ8 e-tron wyraża swój progresywny charakter poprzez sportowy wygląd. Podkreślają go między innymi szersze nadkola oraz różnorodna gama obręczy kół w wielkości od 20 do 22 cali. Do elektrycznego napędu na cztery koła quattro dołącza elektryczny Torque Vectoring z aktywnym i w pełni zmiennym rozdziałem momentu obrotowego na tylnej osi. Zawieszenie jest pneumatyczne z regulacją prześwitu i stopnia amortyzacji, a systemów wsparcia kierowcy jest około czterdziestu.

Audi ma nowe pierścienie. Co takiego zmieniono w znaku firmowym?

Sportowego charakteru tego modelu doświadczyć można nie tylko dzięki mocnemu napędowi, ale również dzięki sportowym dodatkom, takim jak opcjonalnym sportowym fotelom plus z przodu czy wysokiej jakości wstawkom dekoracyjnym z ciemnego, matowego aluminium. We wnętrzu panuje klimat nowoczesności, tworzony przez cyfrowe zegary, dotykowe wyświetlacze w konsoli środkowej, konturowe nastrojowe podświetlenie czy opcjonalne cyfrowe lusterka boczne. W Polsce Audi SQ8 e-tron kosztuje minimum 434 500 zł, a cena odmiany nadwozia Sportback e-tron startuje od 445 800 zł. Ostateczną kwotę łatwo podbić podczas konfiguracji. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.