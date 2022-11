Mocniejsze i szybsze - Audi RS 6 Avant i RS 7 Sportback w wydaniu performance

Dwa doskonale rozpoznawalne modele czterech pierścieni z literkami "RS" w nazwie, stały się mocniejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Audi RS 6 Avant performance i nowe RS 7 Sportback performance uzbrojono w dodatki, które wyostrzają ich design i sprawiają, że wrażenia z jazdy są jeszcze bardziej emocjonujące.

Silnik 4.0 V8 biturbo TFSI ma teraz moc 630 KM i maksymalny moment obrotowy 850 Nm. W stosunku do wersji bazowych moc silnika wzrasta o 30 KM i 50 Nm, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje teraz 3,4 sekundy - o 0,2 s krócej. Na takie przyrosty mocy i osiągów pozwoliły m.in. większe turbosprężarki i wzrost ciśnienia doładowania z 2,4 do 2,6 bara.

Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów tiptronic dzięki zmianom w oprogramowaniu odznacza się szybszymi czasami zmiany przełożeń i większą rozpiętością pomiędzy poszczególnymi trybami jazdy, których do wyboru jest 6. Ogranicznik prędkości wynosi 280 km/h, a dostępny opcjonalnie pakiet RS Dynamics plus zwiększa szybkość graniczną do 305 km/h.

Masa własna pojazdów została zredukowana o 34 kg. Zastosowano m.in. mniej izolacji pomiędzy komorą silnika i wnętrzem oraz w tylnej części aut, co wpłynęło na poprawę wrażeń akustycznych. Komplet nowych 22-calowych obręczy kół jest lżejszy o 20 kg. RS 6 Avant performance ma całkowitą masę własną 2090 kg, a RS 7 Sportback performance waży 2065 kg.

Dzięki zoptymalizowanemu samoblokującemu się centralnemu mechanizmowi różnicowemu, prowadzenie jest teraz bardziej precyzyjne. Mechanizm jest lżejszy i bardziej kompaktowy, co poprawia dynamikę jazdy i reakcję pojazdu na polecenia. Standardowe wyposażenie stanowi pakiet RS Dynamic z dynamicznym układem czterech kół skrętnych oraz sportowym mechanizmem różnicowym quattro na tylnej osi.

Kolejnymi zmianami są nowe wzory 22-calowych felg z metali lekkich, które obuto w wysokowydajne opony Continental "Sport Contact 7". Na niebiesko mogą zostać pomalowane zaciski hamulcowe. Matowe elementy designu zewnętrznego oraz niebieskie akcenty we wnętrzu, które pojawiają się w RS 6 i RS 7 po raz pierwszy, opracowane specjalnie dla linii modelowej performance. Kolejną nowością w prezentowanych modelach są lakiery: metaliczny lub matowy niebieski Ascari Blue oraz srebrny matowy Dew Silver. Pierścienie i nazwa modelu Audi dostępne są w wybranym przez klienta kolorze: chromu lub czarnym.