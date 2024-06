Historia pojazdu ułatwia sprawdzenie samochodu. Trzeba mieć trzy rzeczy. Czego się dowiesz?

Historia Pojazdu to jedna z przydatnych dla kierowców, jakie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Na specjalnej stronie możemy sprawdzić historię danego pojazdu i zapoznać się z jego przyszłością. Raport jest całkowicie bezpłatny i znajdziecie go na stronie https://historiapojazdu.gov.pl. Oczywiście zamieszczamy w tym miejscu link do usługi. Wystarczy, że klikniecie w adres i przeniesie was na stronę. Skąd pochodzą dane? Z Centralnej Ewidencji Pojazdów. To oznacza, że narzędzie będzie podawać dane z polskiej historii pojazdu. Jeśli samochód większość swojego życia jeździł poza naszym krajem, to Historia Pojazdu nie będzie aż tak przydatna, jak w przypadku auta zarejestrowanego od nowości w Polsce.

Historia Pojazdu - co trzeba mieć, żeby wygenerować raport?

Do skorzystania z usługi potrzebujemy trzech danych, które bez problemu znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym samochodu lub karcie pojazdu. Również sprzedawca samochodu powinien je wam od razu udostępnić, jeśli spytacie. Kiedy odmówi, to od razu powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, że może chcieć coś ukryć. Do skorzystania z usługi potrzeba:

numeru rejestracyjnego pojazdu,

daty pierwszej rejestracji pojazdu,

numeru VIN - jest to unikalny numer pojazdu, który jest nadawany i umieszczany na pojeździe przez producenta.

Historia Pojazdu bazuje na CEP

Tak jak wspomnieliśmy na początku, dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane do Ewidencji przekazywane są od 2004 r. przez kilka tysięcy niezależnych od Ministra Cyfryzacji podmiotów, korzystających z różnych narzędzi teleinformatycznych, co w niektórych przypadkach może powodować niezgodności danych.

Informacje zaprezentowane w sekcji „Dane zagraniczne" pochodzą z systemów zewnętrznych i opierają się na danych uzyskiwanych przez te systemy z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich. Jest więc możliwość sprawdzenia, jak wyglądała historia samochodu poza Polską, choć to dane z CEP w takim darmowym raporcie są najpewniejsze.

Historia Pojazdu - raport. Czego się z niego dowiemy?

W raporcie wygenerowanym na https://historiapojazdu.gov.pl/ poznamy m.in.:

dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,

terminy okresowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym wynik badania oraz informację czy posiada aktualne badanie,

informację o dodatkowych badaniach technicznych,

odczyt drogomierza zarejestrowany podczas badań technicznych (Uwaga: w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzi się informacje o odczycie drogomierza począwszy od 2014 roku),

odczyt drogomierza/y zarejestrowany podczas kontroli drogowej,

informację o wymianie drogomierza/y wraz z jego/ich odczytem po wymianie (Uwaga: w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacje o wymianie drogomierza gromadzi się od 2020 roku),

informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

informację o szkodzie istotnej (Uwaga: w Centralnej Ewidencji Pojazdów dane o szkodzie istotnej gromadzi się od 1 marca 2020 roku),

liczbę właścicieli i współwłaścicieli oraz województwo rejestracji,

czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony lub posiada informację o odnalezieniu pojazdu lub zakończeniu poszukiwań,

informację dotyczącą daty zbycia pojazdu,

informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,

informację czy pojazd był czasowo wycofany z ruchu i ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym wycofaniu.

Historia pojazdu - przykładowy raport

Historia pojazdu - przykładowy raport fot. https://historiapojazdu.gov.pl/

Gdzie jeszcze szukać informacji o samochodzie?

Oczywiście rządowa strona Historia Pojazdu nie daje pełni odpowiedzi i ze względu na opieranie się o CEPiK ma swoje braki. Gdzie jeszcze kierowcy szukają informacji o samochodzie, który ich interesuje? Popularne są firmy, które przygotowują specjalne raporty. W Polsce najpopularniejsze są chyba AutoDNA i CarVertical. Najważniejsze jest i tak obejrzenie samego samochodu i sprawdzenie, jak prezentuje się w rzeczywistości. Jeśli sami się nie znacie, to warto na jazdę próbną wziąć znajomego lub wynająć specjalistę, który będzie potrafił wykryć ewentualne wady auta.

Jest również opcja opłacenia specjalisty, który sam pojedzie na miejsce i sprawdzi samochód z każdej strony. Klient dostaje potem szczegółowy raport ze zdjęciami i komentarzami eksperta. Przydatne, jeśli interesujący nas samochód znajduje się daleko od naszego miejsca zamieszkania.