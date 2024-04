Wielkie podsumowanie ADAC 2024. Niemcy wybrali najbardziej awaryjne samochody

Ranking ADAC to jeden z najgłośniejszych i najbardziej lubianych przez kierowców zestawień tego typu, ale trzeba od razu postawić przy nim dużą gwiazdkę. Warto mieć na uwadze, że awaria awarii nierówna. Nie jest to ranking idealny. Bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej. Nie wiadomo, ile kosztowały ewentualne naprawy, ale pewnym jest, że każdy zgłaszany problem był na tyle poważny, że unieruchamiał samochód. Jednak ogromna liczba samochodów na jakiej bazuje ADAC pozwala już wyciągać wnioski i robić porównania.

Raport ADAC 2024. Do ilu samochodów wyjechała pomoc drogowa?

Samochody ADAC w 2023 r. wyjeżdżały do pomocy aż 3,5 miliona razy. To więcej niż w poprzednich latach. W porównaniu z poprzednim podsumowaniem takich przypadków było o 117 570 więcej. Tu ciekawostka. ADAC odnotował większą liczbę elektryków na drogach. W 2022 r. ADAC ratowała kierowców samochodów elektrycznych 15 000 razy. W zeszłym roku to dokładnie 30 009 interwencji.

Jaki jest najczęstszy powód interwencji? Jeśli śledziliście poprzednie zestawienia, to nie będziecie zaskoczeni. Aż 44 proc. przypadków dotyczy problemów z akumulatorem. To właśnie on unieruchamiał samochody. Kolejna przyczyna to problemy z silnikiem i jego osprzętem (23 proc.). Dalej na liście są alternator lub rozrusznik (11 proc.) i opony (9 proc.), a listę zamykają kłopoty z kluczykiem, zamkami i immobiliserem (7 proc.). Jakie samochody ADAC zaznaczył na czerwono w najnowszym raporcie? Sprawdźmy.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody małe

Hyundai i10 (2018)

Smart Forfour (2017-2018)

Na przeciwnym biegunie znajdują się Suzuki Ignis i Toyota Aygo.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody miejskie

Hyundai i20 (2014)

Opel Meriva (2016-2017)

Renault Clio (2014-2016)

Toyota Yaris (od 2021)

Tutaj samochodów, które zaznaczono na zielono jest znacznie więcej. Eksperci ADAC wpisali na listę wzorowych mieszczuchów m.in.: Audi A1, BMW i3, Dacię Sandero, Forda Ka, Kię Stonic, Mazdę 2, Mazda CX-3, Peugeot 2008 i Renault ZOE.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody kompaktowe

Ford Focus (2014)

Ford Kuga (2020-2021)

Mazda 3 (2019)

Nissan Qashqai (2019)

Renault Kadjar (2015)

Renault Megane (2015-2016)

Renault Scenic (2018-2019)

Toyota C-HR (2017-2021)

Chwalone modele to m.in. Audi A3, Audi Q2, Audi Q3, BMW serii 1, BMW serii 2, BMW X1, BMW X2, Cupra Formentor i Mazda CX-5.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody klasy średniej

Ford S-MAX (2016-2018)

Opel Insignia (2015-2018)

Toyota RAV4 (2017, 2019-2021)

VW Sharan (2015)

Na plus w raporcie ADAC 2024 zasłużyły: Audi A4, Audi A5, Audi Q5, BMW serii 3, BMW serii 4, BMW X3, Mercedes Klasy C, Mercedes GLB i Mercedes GLC.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody klasy wyższej

Tutaj ani jeden samochód nie zasłużył na negatywne wyróżnienie. W rubryce "Flops" Niemcy nie wpisali żadnego samochodu. Za to chwalą Audi A6, BMW serii 5, BMW X5, Mercedesa GLE, Volkswagena Arteona i Volkswagena Touarega.

Raport ADAC 2024. Najbardziej awaryjne dostawcze

Fiat Ducato (2014-2016,2019-2021)

Ford Transit (Bj. 2014)

Renault Master (Bj. 2019-2021)

Tylko Mercedes Sprinter zasłużył tu na pochwały.