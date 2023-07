Auta używane. Oto modele najchętniej kupowane w Rosji. Nie tylko Łada na topie

Chcesz nowe auto w Rosji? Najłatwiej o Ładę lub samochód chińskiej marki. Nieco trudniej i znacznie drożej o pojazdy cenionych zagranicznych firm, które trafiają do Federacji Rosyjskiej w ramach tzw. importu równoległego. To nie tylko nowe, ale i używane pojazdy. Trudno zatem się dziwić, że w lokalnych statystykach (dane Autostat) odnotowano spory wzrost. W pierwszym półroczu 2023 r. zarejestrowano aż 2,75 mln używanych pojazdów (cały zeszłoroczny import aut używanych do Polski to ledwie 772 tys. sztuk). To aż o 26,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rosjanie ruszyli na zakupy po krajowe jak i zagraniczne modele. Chętnych na modele rosyjskie przybyło o 9,4 proc. W przypadku samochodów marek spoza Rosji zainteresowanie wzrosło aż o 33,3 proc. Znamienne, że część z nich preferują także nabywcy w Polsce. To Ford Focus, Opel Astra i Volkswagen Polo.

Co rejestrowano najczęściej? Lider jest tylko jeden. To dość leciwa i coraz rzadziej widywana na polskich drogach Łada Samara. Przez sześć miesięcy zarejestrowano ponad 125 tys. egzemplarzy. W TOP3 zmieściła się Łada Classic (zapewne cała rodzina VAZ 21, z których najnowszą jest 2107) oraz niewiele młodsza Priora (produkcja w latach 2007-2018). W pierwszej dziesiątce próżno wypatrywać Łady Nivy? Jest, ale już pod nazwą 4x4, gdyż Rosjanie zmienili stosowane nazewnictwo.

TOP10 – najchętniej kupowane krajowe używane auta w Rosji (pierwsze półrocze 2023 r.)

Łada Samara – 125,3 tys. aut

Łada Classic – 89,9 tys. aut

Łada Priora – 76,3 tys. aut

Łada 2110 – 74,2 tys. aut

Łada Granta – 70,1 tys. aut

Łada Kalina – 54,7 tys. aut

Łada 4x4 – 49,5 tys. aut

Łada Vesta – 29,7 tys. aut

Łada Largus – 16,3 tys. aut

UAZ Patriot – 9,9 tys. aut

W przypadku samochodów zagranicznych marek niepodzielnie rządzą Ford Focus, Hyundai Solaris i KIA Rio. Warto wspomnieć, że w czołówce są trzy sedany, które od lat są bardzo cenione przez Rosjan (podobnym zamiłowaniem do sedanów wyróżniają się Turcy). Wszystkie cieszą się także rosnącym zainteresowaniem. W przypadku Forda odnotowano wzrost rejestracji aż o 32 proc. Przyrost rejestracji aut koreańskich przekroczył zaś 20 proc. (oba od lat produkowano w zakładach w Petersburgu).

TOP10 – najchętniej kupowane zagraniczne używane auta w Rosji (pierwsze półrocze 2023 r.)

Ford Focus – 58,6 tys. aut

Hyundai Solaris – 54,3 tys. aut

KIA Rio – 54,0 tys. aut

Toyota Corolla – 49,3 tys. aut

Toyota Camry – 45,6 tys. aut

Volkswagen Polo – 36,9 tys. aut

Renault Logan – 34,0 tys. aut

Chevrolet Niva – 31,5 tys. aut

Skoda Octavia – 29,9 tys. aut

Opel Astra – 29,1 tys. aut

Na tle czołówki rankingu samochodów używanych zagranicznych marek szczególnie wyróżnia się jedno auto. Okazuje się, że rekordzistką pod względem przyrostu rejestracji została Skoda Octavia. Podobnie jak w przypadku samochodów koreańskich Octavia była wytwarzana w Rosji. Historia lokalnego montażu oraz produkcji sięga aż 2007 r. i Octavii pierwszej generacji (kolejne wersje również wytwarzano lokalnie). Znamienne, że Rosjanie doczekali nawet najnowszego modelu, który od 2020 r. montowano w fabryce GAZ w Niżnym Nowogrodzie. Oczywiście wszystko to już historia po wycofaniu Grupy Volkswagena z Federacji Rosyjskiej. Pozostały zatem dawne zakłady i dziesiątki tysięcy aut na drogach. Kilka tysięcy do dziś służy rosyjskiej policji pilnującej m.in. porządku na drogach.