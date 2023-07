Oto chiński pogromca Łady. Najchętniej kupowany SUV w Rosji

Nieduży, nowy SUV? Przez wiele lat pierwszym wyborem w Rosji była Łada Niva. Sprawdzona, prosta konstrukcja i niska cena wystarczyły, by podbić serca rosyjskich kierowców. Oczywiście do czasu. Okazało się, że trudna sztuka detronizacji bestsellera udała się Chińczykom. Po wycofaniu wielu zagranicznych marek z Rosji, chińskie firmy radzą sobie coraz śmielej co widać w statystykach.

REKLAMA

Zobacz wideo Moto Vlog

W czerwcu 2023 r. najchętniej kupowanym autem w segmencie SUV w Rosji (dane Autostat) został Haval Jolion (zarejestrowano 4734 nowe egzemplarze). Na drugim miejscu uplasowało się Chery Tiggo 7 PRO Max (4518 sztuk). Podium zamyka także chińska marka. Z wynikiem 3284 Geely Coolray zajął trzecie miejsce. Na czwartym zaś równie egzotyczna co pozostałe modele Omoda C5 (3066 egz.) A co z Ładą? Niva znalazła się dopiero na piątym miejscu (2955 aut). W TOP5 SUV w Rosji cztery modele chińskie i jeden rosyjski. Jeszcze w zeszłym roku nie do pomyślenia.

Omoda Model 5 fot. Omoda, materiały producenta

Geely Coolray Geely

Łada Niva Legend Bronto Luxe fot. Łada

Łada Niva Travel fot. Łada

Haval Jolion w rosyjskich zakładach Haval. Materiały producenta

Haval Jolion w rosyjskich zakładach Haval. Materiały producenta

Haval z Tuli, czyli chińskie auto Made in Russia

Za co Rosjanie tak pokochali niepozornego Havala? To dobre pytanie. Z pewnością wpływ na sprzedaż ma lokalna produkcja (auto jest wytwarzane w zakładach w regionie Tula), co zapewne znajduje odzwierciedlenie w cenniku (w porównaniu z autami z importu). Ponadto trudno przecenić stosunkowo młodą konstrukcję. Auto zadebiutowało na rynku zaledwie trzy lata temu. Premierę świętowano podczas salonu samochodowego w Pekinie w 2020 r. Nie sposób także wykluczyć problemów Łady i obecnych możliwości produkcyjnych. Nie jest bowiem tajemnicą, że Rosjanie borykają się z dostępnością komponentów, co przekłada się na problemy z realizacją zamówień.

Jolion to kompaktowy pięciomiejscowy SUV, który mierzy 442,7 cm długości, czyli niemal tyle samo co KIA Sportage poprzedniej generacji czy Renault Kadjar. Producent chwali się przestronnym wnętrzem (aż 2,7 m rozstawu osi) wykończonym materiałami wysokiej jakości. A co to oznacza w przypadku chińskiego auta w Rosji? W materiałach reklamowych podkreśla się tworzywa przyjemne w dotyku oraz tapicerkę z ekologicznej skóry.

Chińskie premium wjeżdża do Rosji. Limuzyny tylko dla bogatych Rosjan

Chińczycy dostosowują się do rosyjskich warunków. Trudnych warunków

Chińczycy zadbali nie tylko o rosyjską produkcję. Auto także dostosowano do lokalnych wymogów. Stąd pakiet tzw. ciepłych opcji, czyli podgrzewanie takich elementów, jak kierownica, dysze spryskiwaczy, przedniej szyby oraz wszystkich siedzeń (przednich i tylnych). Na liście wyposażenia uwzględniono także dwustrefową klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, zestaw kamer 360 st., komplet portów USB (dla pasażerów z przodu i z tyłu), adaptacyjny tempomat czy system multimedialny z ekranem 12,3" i obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay.

Haval Jolion w rosyjskich zakładach Haval. Materiały producenta

Haval Jolion w rosyjskich zakładach Haval. Materiały producenta

Lista wyposażenia Havala Jolion jest znacznie dłuższa od listy silników. Rosyjski nabywca ma prosty wybór: 1,5 l lub 1,5 l. Innymi słowy, czterocylindrowy benzynowy silnik (turbo) w dwóch wersjach mocy: 143 KM (210 Nm momentu obrotowego) i 150 KM (moment obrotowy 230 Nm). Mocniejsza wersja dostępna jest tylko z napędem na wszystkie koła. Znamienne, że bez względu na wersję silnikową (i skrzyni biegów) osiągi są takie same. Chińsko-rosyjski SUV rozpędzi się do 185 km/h a sprint od 0 do 100 km/h zajmie mniej niż 10 s. Nieźle. I do tego znacznie lepiej niż Łada Niva.

Rosja tęskni za terenówkami. Chińska podróbka Jeepa Wranglera już powstaje w Królewcu

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Najtańszy Haval Jolion z napędem na jedną oś kosztuje w Rosji 1,94 mln rubli (ok. 93,5 tys. zł). W tej cenie można kupić dwie Łady Nivy. A najdroższy Jolion z napędem 4WD i automatyczną skrzynią biegów? To już wydatek ponad 2,5 mln rubli (ok. 124 tys. zł). W Polsce starczy na najbogatszą wersję Dacii Duster 150 KM 4x4.