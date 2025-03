Tak jeździ tania chińska hybryda. SUV o mocy prawie 200 KM za mniej niż 100 tys. zł. MG ZS HEV

Wciąż masz wątpliwości co do tego czy chińskie samochody są tanie? Spróbuj znaleźć w salonach nowy hybrydowy SUV w cenie poniżej 100 tys. zł. I wcale nie mam na myśli techniki tzw. miękkiej hybrydy, ale prawdziwy hybrydowy napęd tak mocno kojarzony w Polsce z Toyotą.

W wyszukiwarce znajdziesz ledwie jedno auto spełniające wymagania. I nie jest to Toyota czy auto koreańskie albo europejskie. To chiński samochód oferowany pod marką MG. Ta w Polsce kojarzona jest wciąż z czasami świetności brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Sęk w tym, że to już bardzo odległa historia.

197 KM za 98 tys. zł

Współczesne MG ma już niewiele wspólnego z dumą Albionu. Jej produkty to dzieło chińskiego koncernu SAIC. I oczywiście dzieło chińskiej inżynierii. Czy coś w tym złego? Nie. Trudno narzekać szczególnie w sytuacji, gdy poza MG nikomu nie udało się zaoferować tak niedrogiego modnego SUV-a z pełnoprawnym napędem hybrydowym. W cenie 98,9 tys. zł można mieć już wersję standard o łącznej mocy aż 197 KM. Prawie 200 KM w aucie o długości ponad 4,4 m! Do Toyoty Corolli Cross brakuje ledwie 3 cm. Tak niewiele.

MG ZS to całkiem spore auto. Najłatwiej to dostrzec na zatłoczonym parkingu. Na tle miejskich maluchów segmentu B (Opel Corsa, Peugeot 208 czy Toyota Yaris) samochód wyróżnia się dość masywną sylwetką. Ta skrywa całkiem obszerne wnętrze, w którym Okurowski zmieścił się za Okurowskim. Wprawdzie z tyłu nie było aż tak komfortowo jak oczekiwałem, ale miałem wystarczającą przestrzeń wzdłuż, wszerz i wzwyż (nawet bagażnik jest akceptowalny, gdyż pomieści 443 l). Chińczycy zadbali o dość staranne wykończenie a materiały to akceptowalna jakość. Na tle tworzyw znanych choćby z Dacii było zatem całkiem dobrze. Co więcej, w kabinie nie śmierdziało, choć za każdym razem, gdy wsiadałem do auta to przez krótką chwilę odczuwałem delikatny charakterystyczny zapas mieszanki różnych tworzyw sztucznych. Nie było to jednak nic nieprzyjemnego.

Tak usiądziesz w chińskim samochodzie

Niestety pozycja za kierownicą jest tylko akceptowalna (trzeba przywyknąć do dźwigni sterującej pracą automatu oraz pomstować na ograniczoną regulację kierownicy tylko w zakresie góra-dół) a fotel niezbyt wygodny. W tej kwestii chińscy inżynierowie mają jeszcze nad czym popracować. Na szczęście z ergonomią nie jest źle. MG nie kombinowało i zastosowało zwyczajne sterowanie światłami, wycieraczkami czy lusterkami. To, co najbardziej mnie zaskoczyło to bardzo uproszczona korekcja dźwięku (niełatwo ją znaleźć w menu radia multimedialnego) oraz osobne przyciski w konsoli przeznaczone do regulacji głośności. Szkoda, że poskąpiono na pokrętle.

Pokładowe multimedia to już całkiem przyzwoita klasa (działa całkiem szybko, nie wiesza się i łatwo komunikuje się ze smartfonem) jak na chiński samochód. Nie zabrakło odbiornika radiowego RDS, zintegrowanego Android Auto i Apple CarPlay czy przyzwoitego zestawu głośnomówiącego oraz udanego pakietu kamer. Niestety jakość dźwięku rozczarowuje. To najsłabsza strona całego zestawu audio w MG ZS. A szkoda, bo czasem przydałoby się lepiej zamaskować pracę chińskiego napędu hybrydowego. A ten zasługuje na krytykę.

Chińska hybryda to połączenie czterocylindrowego silnika benzynowego 1,5 l (75 KW/102 KM) pracującego w cyklu Atkinsona z motorem elektrycznym o mocy 100 kW (136 KM) i niewielkim akumulatorem 1,93 kWh (zasilany przez spory generator o mocy aż 45 kW). Do tego przekładnia CVT o trzech przełożeniach. To nie pomyłka. Do wyboru ledwie trzy przełożenia i niemal 200 KM. I kilka trybów pracy.

200 KM w małym samochodzie. Chińskie GTI?

Skoro jest prawie 200 KM to zapewne hybrydowe MG to niezła rakieta na kołach? Niestety nie. Choć samochód jest żwawy to trudno uwierzyć, że skrywa tak mocny napęd. W praktyce nie ma wciskania w fotel, ale wskazówka prędkościomierza zwykle sprawnie pnie się w górę. Co ważne, nie ma też wycia, na które pomstuje wielu kierowców Toyot. Są jednak inne niespodzianki.

W większości przypadków samochód płynnie się rozpędza a silnik pracuje na relatywnie niskich obrotach. Tak jest do czasu, gdy przy stałej prędkości pojawi się nawet dość niewielkie wzniesienie. Wówczas dość nieoczekiwanie obroty silnika zwiększają się bardzo szybko nawet do ponad 4,8 tys. obrotów. Na szczęście brzmienie benzynowego motoru nie jest aż tak natarczywe jak można się spodziewać. W praktyce o takie zachowanie najłatwiej podczas jazdy poza miastem, czyli autostradzie, drodze ekspresowej czy innych lokalnych trasach. Ma to oczywiście swoje przełożenie na zużycie paliwa. Bardzo trudno uzyskać średnią poniżej 7 l (jazda na oponach zimowych przy ujemnych temperaturach).

Chińska hybryda może pracować w różnych trybach. W trakcie jazdy po mieście czy spokojnej przejażdżce po płaskim terenie regularnie pojawia się kontrolka EV (jazda tylko na prądzie). Tryb hybrydowy z włączonym silnikiem benzynowym to zaś zasilanie motoru elektrycznego przez spalinowy, doładowanie akumulatora przy niskim obciążeniu (bardzo spokojna jazda), a także równolegle napędzanie kół przez oba motory. Próżno w nich o jakiekolwiek szarpnięcia z przekładni czy nadmierny hałas. Niestety mimo takiego zaawansowania konstrukcji zużycie paliwa pozostawia jeszcze niedosyt. Szkoda.

Czy chiński samochód może być komfortowy? Oczywiście! MG ZS zadziwiająco dobrze radzi sobie na kiepskich drogach. Konstruktorzy postawili na bardzo miękką charakterystykę, więc auto dość dobrze izoluje od dziur, pofałdowanych warstw asfaltu czy uskoki w nawierzchni. Do tego układ kierowniczy pracuje na tyle dobrze, że właściwie nie mam do niego zastrzeżeń. A na autostradzie łatwo docenić pracę układów asystujących (udany tempomat adaptacyjny).

Na chińskie auto można narzekać

Czy jeszcze na coś mógłbym narzekać w chińskim samochodzie? W czasie testu w mroźnej aurze szybko przekonałem się, że wydajność klimatyzacji i ogrzewania jest dość niska (układ na przemian zaskakiwał nadmuchem zimnego lub ciepłego powietrza). Poziom jasności wyświetlaczy jest zbyt wysoki i nieco przeszkadza w nocy. Na dodatek użyczony egzemplarz raz dość długo opierał się z uruchomieniem silnika, przez co nie mogłem ruszyć w drogę.

W Polsce nowe hybrydowe MG ZS HEV oferowane jest w trzech wersjach wyposażenia. Standard z dość długą listą elementów instalowanych seryjnie wyceniono na 98,9 tys. zł. W cenie m.in. adaptacyjny tempomat, bogaty pakiet układów wspomagających kierowcę, przyzwoite reflektory LED, czujniki parkowania, automatyczna klimatyzacja czy podgrzewane lusterka boczne, cyfrowy kokpit 7" i 16" felgi stalowe. Najdroższa wersja Exclusive z 18" felgami aluminiowymi, syntetyczną skórą, podgrzewaną kierownicą czy 6 głośnikami kosztuje 116,7 tys. zł. W cenie 7-letnia gwarancja mechaniczna i perforacyjna z limitem przebiegu 150 tys. km. Ograniczona gwarancja dotyczy radia multimedialnego, układów asystujących oraz powłoki lakierniczej (3 lata i 72 tys. km przebiegu).

