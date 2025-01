Biznesowe koreańskie Intercity. W tym aucie nie będziecie anonimowi. Hyundai Staria 1.6 T-GDI

Czy na ulicy można obejrzeć się za Hyundaiem? A i owszem. Można! Pamiętam, że od czasu do czasu ktoś zerknął na dość odważnie stylizowaną Elantrę. Nowe Santa Fe także przykuwało uwagę. Ale jest jeszcze jeden model, na który sam często spoglądałem z ciekawością. To wielki spóźnialski w Polsce: bardzo duży van Hyundai Staria.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

W Polsce to nowość od jesieni 2024 r. Ale poza naszymi granicami już nie. Pamiętam, że już ponad rok temu widywałem na A2 i DK92 kosmicznie wyglądające egzemplarze z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Ciemne vany z charakterystycznym paskiem LED na masce łatwo było wypatrzyć z daleka. Niestety nie wszystkim to się podoba. Kolega zwrócił mi uwagę, że pasek LED w Starii mocno mu przeszkadzał, gdy jechał niższym autem przede mną. Ciekawe spostrzeżenie.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Najpierw przymierz potem zamawiaj

Podoba ci się tak duże auto jak Staria? I myślisz o zakupie? To najpierw dokonaj przymiarki w swoim garażu. Hyundai jest wysoki (1,99 m co oznacza, że nie w każdym parkingu podziemnym zmieścisz się Starią) i długi (5,25 m). Dłuższy aż o 42 cm od największego SUV-a w Europie (Hyundai Santa Fe). Wygrywa nawet z największym SUV-em koreańskiej marki dostępnym w USA. Przewaga nad niemałym Palisade to 25 cm. Sporo!

Jak wymiary przekładają się na wnętrze? W siedmioosobowym egzemplarzu przestrzeń urządzono wedle schematu 2 plus 2 plus 3. Innymi słowy za kierowcą i pasażerem z przodu znajdziesz dwa wygodne kapitańskie fotele (rozkładane elektrycznie do pozycji do spania czy drzemki) wykończone skórą Nappa (bardzo przyjemna w dotyku). W trzecim rzędzie już mniej komfortowa, ale wciąż wygodna kanapa dla trzech osób. Oczywiście nie zapomniano o szynach, więc kanapę i fotele kapitańskie możesz przesuwać stosownie do potrzeb. Naturalnie im więcej przestrzeni dla pasażerów tym bagażnik kurczy się w zastraszającym tempie. Da się jednak zachować rozsądny kompromis, by w przytulnie urządzonej kabinie (jest nawet zamszowa podsufitka i wykończenie słupków) było sporo miejsca, a w bagażniku (deklarowana pojemność w wersji 7-osobowej 117 – 431 l) i nie tylko upchać walizki i torby wszystkich podróżnych.

Niestety w rozplanowaniu wnętrza wersji siedmioosobowej zapomniano o jednym. Od razu zwraca uwagę brak przesuwanego stolika, znanego choćby z niemieckich rywali. Wbrew pozorom to nie jest czepianie tylko Okurowskiego. Każdy z moich zaprzyjaźnionych "busiarzy" szybko zwracał na to uwagę.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Bose gra lepiej niż Burmester w Mercedesie

Czy jest jeszcze do czego się przyczepić? Jest. W testowanym egzemplarzu ekran zestawu multimedialnego reagował z wyraźnym opóźnieniem. Nie wiem, dlaczego, gdyż to pierwszy znany mi przypadek, w którym Hyundai BluLink działał tak wolno. We wszystkich dotychczas sprawdzanych samochodach koreańskiej marki działał szybciej. Niemniej na pocieszenie pozostaje, że funkcjonował stabilnie. Żadnych problemów z parowaniem z telefonem, zawieszaniem czy zrywaniem połączenia ze smartfonem. Android Auto i Apple CarPlay działały bez zarzutu. Słowa uznania należą się także za udane nagłośnienie firmowane przez Bose. Dawno nie słyszałem w vanie tak dobrze brzmiącego audio z porządnym subwooferem. Bose w Starii sprawiło mi nawet więcej przyjemności ze słuchania niż Burmester w Mercedesie Klasy V. Brawo dla Amerykanów i Koreańczyków!

Słuchanie audio w Starii jest tym przyjemniejsze, że kabinę całkiem nieźle wyciszono. Może nie jest to jeszcze poziom najlepszych modeli z segmentu, ale jest bardzo dobrze. Stąd tak nie przeszkadza praca napędu, gdy wciśniesz mocniej pedał gazu. Wycie hybrydowego napędu? Nie ma z tym problemu. Jest kulturalnie i w miarę cicho.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Hybryda i 225 KM. Ale tylko 1.6 l

A jaki napęd kryje się w Hyundai Staria? Jedyny dostępny w Polsce. To hybrydowy zestaw o łącznej mocy 225 KM i 367 Nm momentu obrotowego. Spalinową podstawą jest w nim czterocylindrowy benzynowy silnik 1.6 T-GDI o mocy 160 KM (moment obrotowy sięga 265 Nm). Do tego akumulator 1,49 kWh. Tyle wystarczy, by wszędzie, gdzie to możliwe ruszać (tylko napęd przedni) wyłącznie na prądzie. Pewnie znajdą się tacy, którym będzie brakować diesla (na innych rynkach jest oferowany motor 2.2 l o mocy 175 KM) czy nawet sporego V6 3,5 l (do 268 KM). Jestem bardzo ciekaw jak jeździ mocna Staria V6 czy odmiana wysokoprężna.

Hybrydowy napęd w tak dużym samochodzie nie jest aż tak oszczędny jak można oczekiwać. Przy spokojnym tempie i jeździe po drogach pozamiejskich można utrzymać się na poziomie ok. 7,2-7,5 l (warunki zimowe co oznacza mróz, trochę błota pośniegowego i śniegu). I to jest szczyt możliwości. W mieście na krótkich dystansach to już wartości bliżej 10 l. Podobnie będzie na autostradzie (uznanie za dobry tempomat i układ wspomagający w utrzymaniu we wskazanym pasie ruchu) i przy stosownym tempie ruchu.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski

To nie jest zawalidroga

Na wyniki spalania warto spojrzeć z perspektywy osiągów. A na te nie można narzekać. Choć na papierze 10,2 s sprintu od 0 do 100 km/h nie prezentuje się zbyt imponująco to w codziennym użytkowaniu Staria sprawia wrażenie bardzo żwawego samochodu. I dotyczy to nie tylko jazdy miejskiej, ale także i w trasie. Prędkość maksymalna 167 km/h wystarczy.

W mieście manewrowanie dużym autem nie jest takie trudne jak można oczekiwać. Szybciej zwrócisz uwagę na pracę skrzyni biegów (sterowanie przyciskami w konsoli) niż zaczniesz narzekać na próby zmieszczenia się w wąskiej uliczce czy ciasnym zakręcie. Bywa, że skrzynia dość wyczuwalnie zmienia biegi. Przy niskich prędkościach i tuż po uruchomieniu silnika automat zwlekał ze zmianą biegów. Z czymś takim jeszcze nie spotkałem się w innych samochodach koreańskiej marki. To właściwie jedyne na co mogłem narzekać. Doceniam zaś wysoki komfort podróżowania (zawieszenie nastawione na komfort) i izolowania kierowcy i pasażerów od kiepskiej nawierzchni. Jeśli cenisz mocniej wspomagany układ kierowniczy to Staria staje się dobrym wyborem. Nic dodać, nic ująć.

Cennik zaczyna się od kwoty 199,9 tys. zł za wersję Smart (9 miejsc). Na drugim końcu skali znajduje się siedmioosobowa odmiana Luxury wyceniona na 252,9 tys. zł. Lista opcji jest bardzo krótka, więc przy konfiguracji nie będzie szoku. W cenie 3-letnia gwarancja bez limitu km. Samochód udostępnił Hyundai Motor Poland.

Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Tomasz Okurowski