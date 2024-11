Cieszmy się, że jeszcze są. Mam na myśli spalinowe francuskie samochody kompaktowe. A tych jest coraz mniej w ofercie. "Adieu" - powiedzieli już w Renault kompaktowemu hatchbackowi i kombi (w gamie pozostał jeszcze sedan pod nazwą Grandcoupe) i stworzyli elektryczne Megane. Na placu boju pozostały zatem dwie marki koncernu Stellantis. Na czele Peugeot 308 a w jego cieniu Citroen C4. Dlaczego w cieniu? Rozejrzyjcie się dookoła. Ile 308 widzicie na ulicy? A jak często mija was "ce-czwórka"?

Spalinowe C4 to już niemal klasyk z epoki, którą powoli żegnamy. Zerknij do cennika wersji przed liftingiem (po liftingu została hybryda). Wciąż jeszcze znajdziesz nie tylko wersje benzynowe, ale i wysokoprężne. W gamie nie zabrakło także elektryka, więc dla każdego coś miłego. Ale czy aby na pewno? Zastanawiam się, czy w czasach, w których jest tak głośno o kontrowersyjnym silniku 1.2 PureTech klient w pełni świadomie decyduje się na wersję benzynową. A taką wybrałem się w długą podróż po Polsce. A ściślej Citroenem C4 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Max. Francuzi pozwolili sobie na sporą fantazję w kwestii nazewnictwa, nieprawdaż?

130 koni z 1.2 w towarzystwie japońskiego automatu

Za długą nazwą kryje się kompaktowy hatchback z najmocniejszym silnikiem benzynowym (130 KM i 230 Nm) oraz znakomitą automatyczną skrzynią EAT8 firmowaną przez japoński Aisin. A to nie wszystko. Max to określenie najbogatszej wersji wyposażenia, którą wyceniono na 135,7 tys. zł.

Co otrzymujesz za ponad 135 tys. zł? Sporo. Lista wyposażenia jest bowiem bardzo długa. Dla potencjalnego nabywcy kluczowe będzie jednak to, iż C4 Max zawiera najwięcej układów z zakresu bezpieczeństwa (względem tańszych wersji). Liczy się przy tym nie tylko ilość, ale także możliwości. Okazuje się, że tylko w Max standardem jest układ awaryjnego hamowania, który działa w zakresie od 7-140 km/h w dzień i w nocy. W tańszych wersjach zakres prędkości jest mniejszy (7-85 km/h) a automatyka działa tylko w ciągu dnia. Prócz tego tylko dla najdroższej wersji zarezerwowano takie dodatki jak monitorowanie martwego pola czy ekran HUD albo pakiet jazdy autonomicznej z adaptacyjnym tempomatem i utrzymaniem w pasie ruchu. A jak chcesz jeszcze do tego skórzaną tapicerkę to pozostaje tylko Max.

Citroen C4 to całkiem spory kompakt. Choć może tego nie widać po nadwoziu, to najlepiej zaparkować obok aut innych marek, by przekonać się, że Francuzi zafundowali niemały pojazd. Auto mierzy 436 cm (dla porównania Golf to 428 cm) długości i 183,4 cm szerokości (178,9 w VW). Do tego jest jeszcze spory rozstaw osi (267 cm), który można porównywać nawet ze sporymi SUV-ami. Stąd obszerne i relatywnie szerokie wnętrze (bagażnik o pojemności 380 l nie jest rekordem). Za fotelem ustawionym dla Okurowskiego (siedzę niżej i odsuwam fotel mocniej do tyłu) wciśnie się osoba dorosła, ale nie będzie mieć za dużo przestrzeni na nogi. Może jednak liczyć na taki komfort, że spokojnie przetrwa podróż z Warszawy nad morze. A definicją komfortu są w tej mierze przede wszystkim siedzenia Advanced Comfort z wielowarstwową pianką o różnej gęstości. Innymi słowy miękkie i przyjemnie otulające ciało. To wszystko w dość ciekawie zaprojektowanej kabinie, w której wszechobecne twarde tworzywa (spasowanie na dobrym poziomie) próbowano zamaskować wykończeniem piano black (czyli przechowalnia kurzu i odcisków palców), nietuzinkową stylizacją i materiałem o bardzo ciekawej fakturze, którym pokryto spory fragment deski rozdzielczej.

Od Citroena Xsara po nowe C4

Oczywiście komfort w wydaniu Citroena to także zawieszenie. A w tej mierze jest także bardzo oryginalnie. Wprawdzie nie ma hydropneumatyki jak z czasów Citroenów CX, XM czy Xantii (przypominam, że nawet Xsara czy ZX oferowano bez techniki ze słynnymi sferami), ale są za to słynne amortyzatory Progressive Hydraulic Cushions, które w dużym uproszczeniu można określić jako konstrukcje z ogranicznikami hydraulicznymi i dwoma odbojami (jeden pracuje w fazie sprężania a drugi przy rozprężaniu, a by spowolnić ruchy i chronić przed efektem dobijania). W praktyce oznacza to tyle, że C4 płynie i izoluje od jakże różnych nierówności. Jest na tyle relaksująco, że nawet bardziej strome progi zwalniające to żaden problem. Ze stoickim spokojem pochłania zapadnięte studzienki, uskoki czy wszelkie pofałdowania. I robi to tak efektywnie, że można mu wybaczyć przeciętny mocno wspomagany układ kierowniczy i brak jakichkolwiek ambicji na bardziej odważną jazdę po krętych drogach (z tyłu tradycyjna belka skrętna). Auto tak relaksuje, że nawet odechciewa się bardziej sportowego stylu jazdy.

Poziom komfortu nie oznacza jednak mizernych osiągów. Choć pod maską znajduje się silnik wciskany przez Stellantis gdzie tylko można to jednak zadziwiająco dobrze radzi sobie z samochodem o masie ponad 1,27 t. Oczywiście trzycylindrowy PureTech nie jest mistrzem kultury pracy, ale w zestawieniu z automatem EAT8 sprawia, że typowa miejska jazda odbywa się zadziwiająco sprawnie. Stąd bez żadnej zwłoki włączysz się do ruchu, zmienisz pas czy sprawnie wyprzedzisz. Oczywiście im wyższa prędkość tym bardziej czuć ograniczenia związane z pojemnością silnika. Stąd na autostradzie lepiej dać sobie więcej czasu na wyprzedzanie czy próbę błyskawicznej zmiany pasa. Ale i tak 9,4 s od 0 do 100 km/h to dobry wynik. Deklarowana prędkość maksymalna to 200 km/h, ale nawet tam, gdzie jest to legalne nie miałbym sumienia, by tak obciążać mały motor.

Nawet ponad 800 km zasięgu

Na jakie spalanie można liczyć w 130-konnym Citroenie C4? Oszczędni bez żadnego trudu utrzymają się ze średnią poniżej 6 litrów (w praktyce na komputerze można znaleźć wyniki nawet bliżej 5 l, nawet przy dużym upale i włączonej klimatyzacji). Im cięższa stopa i dłuższe podróże autostradą (albo w mieście na krótkich dystansach) tym łatwiej o wynik w okolicach 7 litrów. Przy zbiorniku o pojemności 50 l szacowany zasięg nawet ponad 800 km to nic nadzwyczajnego w benzynowym C4.

By poznać wyniki spalania wystarczy skorzystać z łatwego w obsłudze komputera pokładowego widocznego na niewielkim ekranie przed kierowcą. Równie łatwo obsługuje się udany zestaw multimedialny, który można docenić za stabilną pracę. Bez trudu połączył się z telefonami Apple i Android. W obu przypadkach współpracował z Android Auto i Apple CarPlay bez żadnych wpadek, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste w wielu współczesnych samochodach. Niestety nie zabrakło i słabych stron. Trudno zrozumieć, dlaczego Stellantis z takim uporem stosuje niepełnowartościowy zestaw kamer, które tylko udają prawdziwy komplet 360 st. Stąd, gdy rozpoczynasz cofanie ujrzysz na ekranie szare pola, których nie pokrywają kamery w Citroenie (w miarę przemieszczania obraz jest uzupełniany).

Pozostaje jeszcze jedno. Jakim zaufaniem Citroen darzy swoją konstrukcję? W cenie samochodu nabywca otrzymuje dwuletnią gwarancję mechaniczną i lakierniczą bez limitu przebiegu. W przypadku perforacji blach (korozja postępująca od wewnątrz) ochrona obowiązuje przez 12 lat (także bez limitu).

