Zaczęło się. Aż kilkanaście firm walczy o kontrakt na Beskidzką Drogę Integracyjną

GDDKiA zakończyło przyjmowanie od firm zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla dwóch ostatnich odcinków Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI), czyli S52. Można powiedzieć, że osoby weryfikujące oferty będą miały pełne ręce roboty, gdyż do przetargu stanęło kilkanaście firm i co najciekawsze, żadna z nich nie przekroczyła budżetu.

Na dwa odcinki S52 zgłosiło się 13 wykonawców

Tym razem zainteresowanych przeprowadzeniem badań geologicznych i przygotowaniem projektów budowlanych jest w sumie 13 biur projektowych. Każde z nich złożyło po dwie oferty, jedną dla odcinka od Bulowic do Choczni (11,5 km), a drugą dla 12-kilometrowego fragmentu od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa.

Drugi z odcinków ma kosztować według GDDKiA 39,790 mln zł. Najtańszą ofertę za 22,431 mln zł złożyła firma Europrojekt Gdańsk, a najdroższą za 38,380 mln zł przedsiębiorstwo Trakt. Pomiędzy nimi znajdowały się następujące propozycje:

konsorcjum Inko Consulting i Complex Projekt – 25,815 mln zł,

Autostrada II – 28,240 mln zł,

Multiconsult Polska – 29,479 mln zł,

Lafrentz Polska – 29,708 mln zł,

Voessing Polska – 30,485 mln zł,

Mosty Gdańsk – 30,592 mln zł,

Promost Consulting – 31,029 mln zł,

Databout – 31,345 mln zł,

Ivia – 31,611 mln zł,

konsorcjum MP i MPRB – 33,948 mln zł,

TPF – 36,924 mln zł.

Fragment tej drogi docelowo ma połączyć się z zakopianką przy węźle Głogoczów, który będzie rozbudowany. Sam odcinek ma zyskać dwa węzły (Sułkowice i Skawina) i przebiegać na północ od DK52.

Z kolei jeśli chodzi o fragment Bulowice — Chocznia, to również zgłosiło się aż 13 chętnych podmiotów. Najtańsza oferta opiewała na sumę 5,080 mln zł od Europrojekt Gdańsk. Trzech oferentów nie zmieściło się w kosztorysie wynoszącym 28,304 mln zł, byli to: Databout – 28,705 mln zł, Trakt – 29,728 mln zł oraz TPF – 32,685 mln zł. Pozostałe firmy, które będą walczyć o kontrakt to:

konsorcjum complex Projekt i Inko consulting – 20,488 mln zł,

Voessing Polska - 22,136 mln zł,

Autostrada II – 22,271 mln zł,

Promost Consulting – 23,064 mln zł,

Multiconsult Polska – 23,302 mln zł,

Lafrentz – 24,277 mln zł,

Ivia – 24,723 mln zł,

Mosty Gdańsk – 26, 136 mln zł,

konsorcjum MP i MPRB – 27,921 mln zł.

Ten fragment S52 będzie kluczową inwestycją dla Andrychowa, gdzie ma miejsce bardzo duże natężenie ruchu. Nowa trasa ominie miasto, a także wybudowane będą dwa węzły (jeden na skrzyżowaniu z DW781, a drugi w Inwałdzie).

Po co powstaje Beskidzka Droga Integracyjna?

S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską – z DK7 w Głogoczowie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, która zostanie poprowadzona w nowym śladzie.

Na ten moment, droga ekspresowa S52 ma już trzy funkcjonujące odcinki. Dwa pierwsze prowadzą od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 roku dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. Cała droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).