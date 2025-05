Coraz bliżej budowy nowej obwodnicy w podkarpackim. To część strategicznej trasy

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73 wpłynęło dziesięć ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma Intercor. Przedsiębiorstwo podejmie się realizacji zadania za kwotę 324 mln zł. Jeżeli tylko pozostali oferenci nie złożą odwołań, a przetarg przejdzie przez kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dojdzie do podpisania umowy. Co wiemy na temat planowanej trasy?

Jasło doczeka się obwodnicy.

Nowa obwodnica o długości ok. 9 km (z czego 6 km zostanie poprowadzone nowym śladem) będzie przebiegała przez tereny gmin Kołaczyce i Jasło oraz samo miasta Jasło. Jej początkowy, ok. 3-kilometrowy odcinek poprowadzony będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 73. Zostanie on rozbudowany do parametrów drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 t/oś z dodatkowym pasem wielofunkcyjnym o szerokości 3,5 m.

Obwodnica będzie krzyżowała się z drogami powiatowymi i gminnymi poprzez skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. Co więcej, zaprojektowano także miejsce do kontroli i ważenia pojazdów. Rozbudowany odcinek DK73 zakończony zostanie rondem turbinowym, a trasa obwodnicy w dalszej części (ok. 6 km) będzie przebiegała już po nowym śladzie, po zachodniej stronie Jasła.

DK73. Obwodnica Jasła. Fot. GDDKiA

Obwodnica przetnie rzekę Wisłokę, a następnie zostanie poprowadzona przez tereny rolnicze i niezabudowane, po zachodniej stronie osiedla Kaczorowy. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Jasło – Błażkowa – Jodłowa wybudowane zostanie rondo turbinowe. Koniec obwodnicy zlokalizowany będzie na DK28 za Jasłem (zachodnia część miasta) w kierunku Nowego Sącza, gdzie także planowane jest rondo turbinowe.

Obwodnica Jasła. Część ważnego szlaku komunikacyjnego

Warto dodać, że obwodnica Jasła to jedna z tras, które wpłyną na zmianę przebiegu i wyglądu drogi krajowej nr 73 prowadzącej do Pilzna. Pozostałe to będące w fazie przetargu obwodnice Brzostku i Kołaczyc oraz Pilzna. "Wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem, inwestycje te spowodują, że kierowcy zyskają finalnie ok. 35 km wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na całym ciągu DK73" - informują przedstawiciele GDDKiA.

Jest to o tyle istotne, gdyż DK73 należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Rozpoczyna się od połączenia z drogą ekspresową S7 w Wiśniówce k. Kielc i prowadzi do Jasła. Droga ta ma charakter strategiczny, gdyż jest częścią szlaku prowadzącego do priorytetowego przejścia granicznego łączącego Unię Europejską z Ukrainą. Mowa o punkcie w Krościenku, do którego kierowcy mogą dojechać poprzez DK28, a następnie DK84. Co więcej, na terenie woj. podkarpackiego trasa stanowi ważny trakt od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek i Jasło.

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Jak informuje podkarpacki oddział GDDKiA, prace projektowe i roboty budowlane mają zostać ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca). Kiedy zatem możemy liczyć na otwarcie nowej trasy? Zgodnie z planami drogowców zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w drugiej połowie 2029 roku.