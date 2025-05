Chcesz przewieźć dziecko w foteliku w samochodzie? Uważaj na te modele

Foteliki dziecięcy to istotny element naszych dzieci. A ponieważ są obowiązkowe do 12 roku życia lub 150 cm, to im bezpieczniejsze, tym lepsze. Niemiecki ADAC ostatnio zaktualizował kryteria oceny tych przedmiotów, które są jeszcze bardziej surowe niż dotychczas. Pod tym kątem oceniono 20 fotelików.

ADAC przyjrzał się fotelikom

ADAC (Niemiecki Automobilklub) przetestował obecnie dostępnych 20 fotelików dziecięcych dla różnych grup wiekowych. Główne wytyczne dotyczyły bezpieczeństwa i łatwości w ich użytkowaniu. Nie mniej ważne były ergonomia i poziomy zanieczyszczeń środowiska. Chociaż prawie wszystkie foteliki dziecięce są zasadniczo bezpieczniejsze niż wymagają tego przepisy, chociaż czasami występują znaczne różnice w jakości.

Jak się okazuje, dziesięć egzemplarzy z testowanych fotelików otrzymało ocenę ADAC „dobrą", dziewięć modeli zostało ocenionych jako „zadowalającą", a jeden produkt został oceniony tylko jako „wystarczający".

Jakie modele przetestował ADAC?

Spośród fotelików samochodowych dla niemowląt modele Joie Sprint i Maxi-Cosi Pebble S w połączeniu ze stacją bazową FamilyFix S uzyskały ogólną ocenę 1,8. Oba są montowane w pojeździe za pomocą systemu Isofix, oferują równie dobrą ochronę i są łatwe w montażu. Systemy Isofix Nuna Pipa Lite + Base Next (ocena 2,0) i Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit (ocena 2,1) wypadły tylko nieznacznie gorzej.

Jesli chodzi o foteliki dla małych dzieci to Thule Elm RWF + Alfi Base uzyskało najlepszą ocenę z ogólną oceną 2,2, a w fotelikach dla starszych dzieci od około 4 roku życia Cybex Solution G2 i Recaro Axion 1 uzyskały najlepsze wyniki (obydwa z oceną 2,1).

Na drugim końcu zestawienia mamy Lionelo Braam i-Size uzyskał ocenę 3,6. ADAC, przez co nie poleca go w 100 proc., chociaż spełnia ogólne wymagania i może być używany do zabezpieczania dzieci o wzroście od 40 cm do 150 cm. Chociaż konieczne są kompromisy.

Patrząc wyłącznie na bezpieczeństwo, wyposażony w poduszkę powietrzną Cybex Anoris T2 i-Size (ocena 2,8) był jedynym modelem, który uzyskał ocenę „bardzo dobry". Fotelik zapewnia bardzo dobrą ochronę dzieciom w wieku od jednego do sześciu lat zarówno w testach zderzenia czołowego, jak i bocznego, ale jest jednym z najdroższych w zestawieniu. Problemem w jego przypadku okazuje się, że emituje zanieczyszczenia środowiskowe, ale producent zapewnił, że problematyczna tapicerka została już wycofana.

ADAC ma nowe standardy testów

Testy fotelików dziecięcych zostały dostosowane do nowych standardów, które ADAC wprowadził tej wiosny. Z tego powodu, przedmioty zostały poddane większemu naprężeniu podczas testów zderzeniowych, co uniemożliwiło bezpośrednie porównanie z poprzednimi latami.

Po raz pierwszy tekstylia siedzeń zostały również przetestowane pod kątem zanieczyszczenia środowiska „PFAS". Są one również znane jako „trwałe substancje chemiczne", ponieważ nie ulegają biodegradacji i mogą przedostać się do łańcucha pokarmowego.

Oprócz w modelu Cybex testerzy znaleźli również szkodliwe substancje w pokrowcach Joie Sprint (ocena 1,8) i Chicco Seat105 i-Size (ocena 3,1). Jednak zanieczyszczenia były wykrywalne tylko w bardzo niskich stężeniach.

Jak widać, ADAC dba o bezpieczeństwo dzieci. Przed zakupem jednak warto skonsultować się ze specjalistą ze sklepu, gdyż niektóre modele fotelików są dedykowane do konkretnych modeli samochodów.