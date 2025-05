Przywiązał własne psy do auta, bo się ich bał. Policjanci byli bezlitośni

Transportowanie zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny, tak aby nie działa im się krzywda. W końcu to też istoty żywe, które czują. Dlatego interwencja policji z komisariatu w Pawłowicach była konieczna, gdyż podejrzewano, że doszło do takich naruszeń, które wśród postronnych świadków, mogły świadczyć o znęcaniu się nad zwierzętami.

Psy uciekły z posesji

Do zdarzenia doszło 19 maja. Wtedy to mundurowi z komisariatu policji w Pawłowicach otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego świadka, który twierdził, że na jednej z ulic zauważył SUV-a, za którym biegną przywiązane do niego dwa psy. Jak się później okazało, były to dwa duże psy rasy Cane Corso. Z całego zdarzenia pojawiły się dwa nagrania, które znajdują się poniżej:

Podczas interwencji policjanci ustalili, że zwierzęta wcześniej uciekły z posesji 73-letniego właściciela. Mężczyzna przez kilka godzin szukał zwierząt, a gdy te znalazł na łąkach, to przez schorzenia nie był w stanie samodzielnie zapakować, ani skłonić psów do wejścia na pokład samochodu.

Według informacji udzielonych policjantom mężczyzna zdecydował się przetransportować psy tak, jak widać na nagraniu. Świadkiem całego zdarzenia okazał się kierowca busa, który zaproponował mężczyźnie, że pomoże mu przewieźć psy na jego posesję. Te jednak były zdezorientowane, warczały i nie pozwalały się zbliżyć.

Ostatecznie kierowca busa, zdecydował się eskortować SUV-a z psami, jadąc za nimi. Senior poruszał się z niewielką prędkością i miał zatrzymywać się na przerwy, aby dać im wodę do picia. Wbrew temu co możemy przeczytać na stronie, gdzie zamieszczony był jeden z filmików.

Policjanci nie zauważyli śladów znęcania

Policjanci na miejscu nie stwierdzili, aby psy doznały jakichkolwiek obrażeń, otarć, ani nie wykazywały oznak złego traktowania. Nie uchroniło to jednak 73-latka przed mandatem karnym ze względów niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Po zakończeniu interwencji mundurowi postanowili odprowadzić mężczyznę wraz z psami pieszo na teren jego posesji. Zadbali o bezpieczeństwo mężczyzny i zwierząt.

W tym samym czasie, z uwagi na możliwość zaistnienia czynu zabronionego w zakresie niehumanitarnego traktowania zwierząt, wszczęto czynności sprawdzające. Zaangażowano weterynarza, który sprawdził stan psów pod kątem obrażeń oraz ogólnego stanu zdrowia. Stwierdził on, że zwierzęta oraz ich warunki bytowania nie budzą zastrzeżeń.

Należy pamiętać, że zwierzęta to też istoty żywe i każdy przejaw znęcania się nad nimi jest surowo karane. Wygląda na to, że w tym przypadku doszło do nieporozumienia, ale hejt w internecie na seniora sie wylał.