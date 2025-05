Taki instruktor jazdy to wstyd dla całej branży. Od razu zwrócił uwagę policjantów

Nieodpowiedzialnie zachowujący się 55-letni nauczyciel jazdy samochodem, podczas lekcji udzielanych na ulicach Sieradza w poniedziałek 19 maja, spotkał na drodze policjantów, którzy skierowali do kontroli samochód prowadzony przez kursanta. Mundurowi na Górce Kłockiej nie przez przypadek zatrzymali czarną Kię z "L-ką" na dachu. Taki nakaz otrzymali od dyżurnego sieradzkiej policji, który odebrał zgłoszenie o podejrzeniu przebywania w tym pojeździe instruktora będącego pod wpływem alkoholu.

Nadprogramowa lekcja

Kię Rio prowadził 29-letni mieszkaniec Pabianic, doskonalący umiejętności jazdy. Na fotelu pasażera przebywał natomiast instruktor. Z relacji policjantów wynika, że od razu wyczuli od mężczyzny alkohol. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wskazało, że instruktor miał w organizmie 3,7 promila alkoholu.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że nie była to zaplanowana lekcja. Rankiem tego dnia z 55-latkiem skontaktował się kursant, prosząc o wykupienie kilku godzin jazdy przed egzaminem. 29-latek prowadzący pojazd faktycznie w momencie zatrzymania wyjaśnił, że za dwie godziny udaje się na egzamin.

Instruktor traktowany jest jak kierowca

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem, w przypadku prowadzonej lekcji nauki jazdy, instruktor traktowany jest jak kierowca. Dlatego nauczycielowi na miejscu funkcjonariusze zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami. To jednak nie koniec konsekwencji, ponieważ mężczyźnie za dokonany czyn kwalifikowany jako przestępstwo, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz utrata uprawnień instruktorskich.