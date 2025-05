Mówi się, że najciemniej jest pod latarnią. Sytuacja jaka miała miejsce w nocy z 15 na 16 maja w Legnicy (woj. dolnośląskie) udowadnia, że niekoniecznie tak jest. Operator monitoringu miejskiego zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę w ciemnym ubiorze, który kręcił się w rejonie autolawety zaparkowanej przy chodniku. Po pewnym momencie osoba ta włamała się do pojazdu, co bezzwłocznie zostało zgłoszone do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zatrzymany miał narzędzia służące do włamań

Policjanci po pojawieniu się we wskazanym rejonie, zauważyli w aucie osobę leżącą na siedzeniu pasażera, która próbowała się przed nimi ukryć. W chwili, gdy jeden z mundurowych podszedł do samochodu, mężczyzna otworzył drzwi i próbował uciec. Interweniujący funkcjonariusze nie pozwolili jednak mężczyźnie się oddalić - dogonili go, obezwładnili, a następnie zatrzymali. Ujętą osobą okazał się 32-latek, mający przy sobie narzędzia służące do włamań.

W trakcie przeszukania ujawniono przy nim m.in.: rękawiczki robocze, wytrychy do zamków samochodowych, uszkodzoną wkładkę zamka oraz urządzenie do przełamywania zamków. Na miejsce wezwano właściciela pojazdu, z którego udziałem wykonano dalsze czynności procesowe.

- czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności

W trakcie prowadzonych działań mundurowi ustalili, że sprawcą jest mieszkaniec województwa pomorskiego, który po uprzednim uszkodzeniu wkładki zamka w drzwiach kierowcy dostał się do wnętrza pojazdu i próbował go ukraść. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży pojazdu, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Legnicy zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.