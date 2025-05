Rolls-Royce z polską rejestracją pędził we Francji 172 km/h. Żandarmi byli bezlitośni

Posiadanie luksusowego samochodu, nie znaczy, że posiada się kartę z Monopoly "wychodzisz z więzienia". Przekonał się o tym pewien kierowca we Francji, który prowadził Rolls-Royce'a na polskich tablicach rejestracyjnych. Francuscy policjanci byli nieugięci, co w tym przypadku tylko im się chwali.

Za co został zatrzymany Rolls-Royce z polskimi tablicami we Francji?

Do nietypowego zdarzenia doszło na autostradzie A10 w okolicach Orleanu. Miało to miejsce w miniony piątek, kiedy to Rolls-Royce z polskimi tablicami rejestracyjnymi znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.

Tamtejsza informacja przekazała, że na radarze pojawiła się prędkość wynosząca aż 172 km/h. O czym warto nadmienić, pomimo tego, że na większości autostrad we Francji obowiązuje ograniczenie do 130 km/h, to na wspomnianym odcinku pomiarowym dopuszczalna prędkość maksymalna wynosiła 110 km/h.

Rolls-Royce trafił na parking policyjny

Dane kierowcy nie zostały upublicznione, ale jak przekazano, auto poruszało się na polskich tablicach rejestracyjnych. Takie połączenie, do tego we Francji spotkało się z dużym zainteresowaniem. Ostatecznie funkcjonariusze nawet po wzięciu pod uwagę margines błędu dla radaru oszacowali, że auto poruszało się z prędkością 163 km/h, czyli nadal o ponad 50 km/h szybciej niż dozwolona prędkość na danym odcinku.

Co się stało później? Sprawy potoczyły się dosyć szybko. Rolls-Royce trafił na lawetę i odjechał w stronę... z całą pewnością nie w stronę zachodzącego słońca, tylko na parking policyjny. Pechowy kierowca dodatkowo został ukarany wysokim mandatem.

Jak widać, drogie samochody nie są gwarantem nietykalności. Zwłaszcza gdy poruszanie się z taką prędkością jest zwykłą nieodpowiedzialnością i zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Warto pamiętać, że obojętnie jakim autem jeździmy, to i tak mamy takie same prawa.