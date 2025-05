Przełom? Nowa droga czerwona. Ważna dla Trójmiasta. Strategiczna dla całej Polski

O Drodze Czerwonej słyszymy już od dawna. Trasa powstaje w bólach, a jest to dosyć zaskakujące, głównie ze względu na kluczowe znaczenie tej trasy nie tylko dla Gdyni oraz Trójmiasta, ale także dla całej sieci dróg w naszym kraju. Ministerstwo Infrastruktury ma zamiar podjąć kroki, które przyspiesza realizację zadania.

Zobacz wideo Michał Wolański: Posiadacze diesli mogą czuć się w pewnych sytuacjach pokrzywdzeni

Specustawa dla Drogi Czerwonej

Do inwestycji jakiś czas temu odwołał się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zapowiedział on, że w tej sprawie powstanie specustawa, która wspomoże inwestycję, a w efekcie połączy Port w Gdyni z siecią dróg ekspresowych.

Nadzieje w tej drodze pokłada również wiceprezydent Gdyni Bartłomiej Austen, który widzi w niej nie tylko lepsze skomunikowanie portu, ale także północnych dzielnic miasta oraz poprawę płynności ruchu w mieście. Czerwona Droga ma także odciążyć Estakadę Kwiatkowskiego.

Czerwona Droga będzie konsultowana

Jednak zanim Czerwona Droga trafi do realizacji, to wcześniej odbędą się konsultacje z mieszkańcami na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowych. Ma to pozwolić na wyznaczenie najbardziej optymalnego przebiegu trasy.

Miasto szykuje się także do zmian we własnych strukturach, w tym w komunikacji miejskiej. Wszystko po to, aby potencjał Drogi Czerwonej wykorzystać w jak największym zakresie. Niemal pewne jest też to, że będzie trzeba przebudować istniejące już drogi oraz węzły, aby jak najlepiej skomunikować nową trasę z resztą miasta. Co więcej, miasto planuje wybudować jeszcze jedną trasę, która przebiegać będzie wzdłuż specjalnej strefy ekonomicznej oraz będzie alternatywą dla ul. Janka Wiśniewskiego. Jak widać, w Gdyni szykuje się gorący okres w kwestii dróg.