Tak powstają górskie drogi. Nie oglądajcie, jeśli macie lęk wysokości

Górskie przejazdy to często prawdziwy, drogowy majstersztyk. Oferują zapierające dech w piersiach widoki, a do tego są kręte. Kierowca może poćwiczyć ciasne manewry autem i nawet przy niewielkiej prędkości poczuć się, jak kierowca zawodowy podczas jednej ze światowych imprez motosportowych. Czy jednak zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak właściwie się je buduje?

Koparki dosłownie drążą górskie drogi

Jakieś 100 lat temu budowniczowie mieli poważny problem. Ilość sprzętów była mocno ograniczona. Dziś do dyspozycji drogowców pozostają jednak mocarne koparki. Te dosłownie drążą powierzchnię pod drogę w zboczu. Po nich na trasie pojawiają się buldożery. Te zrzucają nadmiar materiału i utwardzają nawierzchnię. Widać to na filmiku zamieszczonym w serwisie Facebook na profilu Fossbytes. Obrazek wygląda naprawdę ciekawie. Szczególnie w sytuacji, w której jest rejestrowany z drona z dużej wysokości.

Najciekawsze jest to, że do oglądania tych nagrań trzeba mieć naprawdę silne nerwy. Do oglądania. A przecież w tej koparce przygotowującej podstawę nawierzchni ktoś musi siedzieć. Taka osoba dopiero musi być odporna na efekt lęku wysokości!

Ten sposób sprawdzi się, ale raczej nie w Polsce

Taki sposób budowania podstawy pod górską drogę sprawdza się, ale nie w każdej części świata. Będąc np. w Tatrach, widzieliście gdzieś równie piaszczyste zbocza? U nas pojawia się głównie lita skała. Technologia budowy musi być zatem jeszcze bardziej drastyczna. Pewnie opierała się o ładunki wybuchowe lub maszyny drążące. Choć z drugiej strony w Polsce też nie buduje się zbyt wielu dróg w górach. To raczej remonty już istniejących. Konieczność wyznaczenia nowych szlaków drogowych w Europie może bardziej dotyczyć Alp i takich państw, jak Włochy, Austria czy Szwajcaria.

Koparkami drogi w górach wytycza się zatem raczej na niższych zboczach w Azji Południowej czy Ameryce Południowej. Internauci komentujący ten filmik wskazują, że kadry z tej budowy mogą pochodzić z Nepalu.