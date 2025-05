Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 19 maja. Prognoza Reflex

Kolejny tydzień za nami, dlatego czas na prognozy cen paliw pochodzące od firmy Reflex. Niestety ich specjaliści nie mają dla nas dobrych wieści. Wygląda na to, że El Dorado powoli się kończy, a najbliższy tydzień tylko ma zamiar to potwierdzić.

Porozumienie nuklearne ma wpływ na ceny ropy naftowej

Jak podaje Reflex, ceny lipcowej serii kontraktów na ropę Brent wróciły w okolice 64 USD/bbl, po chwilowym wzroście do 67 USD/bbl. Co więcej, USA potwierdziło, że ich kraj oraz Iran są coraz bliżsi do podpisania porozumienia nuklearnego.

Jaki ma to związek z ropą naftową? Otóż przez pryzmat tych wydarzeń, maleje ryzyko spadku irańskiej produkcji ropy naftowej i eksportu. Produkcja ropy naftowej z Iranu kształtuje się na poziomie około 3,2 mln bbl/d, a eksport wynosi 1,7 mln bbl/d.

Co więcej, zarówno Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA), jak i Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oczekują, że zwiększy się podaż ropy naftowej. Druga z organizacji zakłada, że może nawet zwiększyć się o wiele szybciej, niż wcześniej zakładano.

Ile zapłacimy za paliwa w dniach 19-23 maja 2025?

Przejdźmy jednak na nasze lokalne podwórko, które nie mogłoby funkcjonować bez światowych graczy. Otóż po porozumieniu się w sprawie ceł pomiędzy USA a Chinami, dostrzec można było wzrost cen ropy naftowej, a co za tym idzie, zauważono podwyżki hurtowych cen paliw na rynku krajowym.

Niemniej, zgodnie z poprzednią prognozą, w odchodzącym już tygodniu można było zaobserwować kolejne obniżki. Tak prezentowała się sytuacja cenowa za litr paliwa na 15 maja:

Pb98 - 6,52 zł

Pb95 - 5,75 zł

ON - 5,77 zł

LPG - 2,94 zł

Jednak zmiana na rynku hurtowym najprawdopodobniej będzie oznaczać wyhamowanie obniżek. Reflex w nadchodzącym tygodniu spodziewa się stabilizacji cen, a na stacjach, gdzie była najniższa wartość za litr, eksperci liczą się z tym, że mogą pojawiać się pierwsze symboliczne podwyżki.

Średnie ceny paliw najprawdopodobniej nie będą znacznie odbiegać od tego, do czego przyzwyczaił nas miniony tydzień. Zatem w okresie od 19 do 23 maja możemy spodziewać się następujących średnich cen:

Pb98 - 6,50-6,55 zł/l

Pb95 - 5,73-5,77 zł/l

ON - 5,73-5,78 zł/l

LPG - 2,92-2,95 zł/l

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach możemy pożegnać się z obniżkami, chyba, że sieci stacji paliwowych zorganizują jakieś promocje.