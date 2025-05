UOKiK bada jakość paliw. Gdzie lepiej nie tankować? Opublikowano listę

Inspekcja Handlowa nie próżnuje. Na zlecenie Prezesa UOKiK prowadzi ogólnopolskie kontrole paliw, których celem jest nie tylko ochrona konsumentów, ale też egzekwowanie zgodności z przepisami. Badania obejmują wszystkie rodzaje paliw, od benzyny po LPG. Do końca wakacji jeszcze daleko, a już wiadomo, gdzie lepiej nie zbliżać się do dystrybutora. Sprawdź, czy na liście nie ma twojej stałej stacji. Tej samej, do której zawsze skręcasz z przyzwyczajenia.

Na czym polega kontrola jakości paliw? UOKiK dba o nasze interesy

Kontrole paliw realizowane przez Inspekcję Handlową odbywają się w dwóch trybach: europejskim i krajowym. Pierwszy, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, obejmuje losowo wybrane stacje paliw, bazy magazynowe i zakłady produkcyjne, gdzie sprawdzane są m.in. benzyny RON 95 i 98, olej napędowy oraz biopaliwa ciekłe B20 i B100. To działania o charakterze statystycznym, mające zapewnić zgodność paliw z wymaganiami dyrektyw unijnych i umożliwić porównania między państwami członkowskimi.

Drugi tryb, czyli tzw. pozostałe kontrole, jest znacznie bardziej "bojowy". Obejmuje cały proces dystrybucji paliw, od rafinerii i terminali paliwowych, przez hurtownie, aż po stacje benzynowe. To właśnie na tych ostatnich następuje bezpośredni kontakt z klientem i to tam najczęściej wychodzą na jaw nieprawidłowości. Zdarza się, że nieuczciwi właściciele stacji celowo mieszają paliwa lub stosują dodatki obniżające jakość, by zwiększyć marżę. Bywa też, że paliwo dostarczane z hurtowni jest już wadliwe. W takich przypadkach właściciel stacji także może ponieść odpowiedzialność, jeśli nie dopełnił obowiązku kontroli.

Często to sami kierowcy są pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Skargi dotyczące dziwnego zapachu, spadków mocy silnika czy problemów z odpalaniem trafiają do UOKiK, a ten zleca dodatkowe kontrole Inspekcji Handlowej. Laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji badają pobrane próbki pod kątem wielu parametrów, m.in. temperatury zapłonu, zawartości wody, liczby cetanowej czy odporności na utlenianie. Jeśli wynik odbiega od obowiązujących norm, konsekwencje mogą być poważne - od decyzji administracyjnej i zakazu sprzedaży danego paliwa, aż po zawiadomienie prokuratury. Dla stacji to także ogromne ryzyko wizerunkowe. Raz wpisana na "czarną listę", może długo odbudowywać zaufanie klientów.

Interaktywna mapa skontrolowanych stacji benzynowych Fot. Screen ze strony: uokik.gov.pl

Kontrole UOKiK. Stacje paliw, które nie spełniły wymogów

Choć wiele stacji przeszła kontrolę śpiewająco, nie każda może pochwalić się czystością godną laboratorium rafinerii. Jak wynika z raportu UOKiK, który od lat monitoruje rynek we współpracy z Inspekcją Handlową, w 2024 roku problem z jakością miało 1,31 proc. próbek paliw. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Pozostaje nam czekać na ostateczne wyniki, jednak wśród miejsc, w których inspektorzy już teraz wykryli nieprawidłowości, znalazły się m.in.

Carrefour Polska (Szczecin, ul. Mieszka I 73) - zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego,

(Szczecin, ul. Mieszka I 73) - zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego, Tom-Gaz (Cicibór Duży 66B) - olej napędowy z obniżoną temperaturą zapłonu,

(Cicibór Duży 66B) - olej napędowy z obniżoną temperaturą zapłonu, Krak-oiltrans (Pewel Mała, ul. Żywiecka 19) - zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego,

(Pewel Mała, ul. Żywiecka 19) - zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego, PUH Wiktoria (Doruchów, ul. Powstańców Wlkp. 1) - słaba stabilność oksydacyjna oleju napędowego,

(Doruchów, ul. Powstańców Wlkp. 1) - słaba stabilność oksydacyjna oleju napędowego, Pieprzyk Family (Pleszew, ul. Wyspiańskiego 4A) - słaba stabilność oksydacyjna oleju napędowego,

(Pleszew, ul. Wyspiańskiego 4A) - słaba stabilność oksydacyjna oleju napędowego, Ropasama (Świątki 38) - zawartość wody przekraczająca normę,

(Świątki 38) - zawartość wody przekraczająca normę, FHU Nicole (Mogilno, ul. Kościuszki 38) - nieprawidłowa prężność par w benzynie Pb95,

(Mogilno, ul. Kościuszki 38) - nieprawidłowa prężność par w benzynie Pb95, Orlen (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 33) - LPG z błędnymi parametrami.

Pełną listę stacji paliw z wynikami kontroli można znaleźć na oficjalnej stronie UOKiK. Zaleca się regularne sprawdzanie interaktywnej mapy przed tankowaniem. Tak upewnisz się, że wybrany punkt nie miał stwierdzonych nieprawidłowości w dostarczanym paliwie.

