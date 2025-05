Autonomiczne taksówki pojawią się w Europie już w 2026 roku. Na liście jest 15 miast

Wyobraźcie sobie, że zamawiacie Ubera. Pod wskazany przez was adres podjeżdża auto, wsiadacie do niego i nagle okazuje się, że... w pojeździe nie ma kierowcy. Na razie taki scenariusz mógł się sprawdzać w USA czy Chinach. W ramach testów, ale zawsze. Już w 2026 r. pierwsze autonomiczne taksówki mają jednak szansę wjechać również na europejskie drogi.

Autonomiczne Ubery jeżdżą w USA i Chinach. Teraz czas na Europę

Powyższy scenariusz jest możliwy, bo Uber dogadał się z firmą Momenta. Dogadał się, że rozszerzy partnerstwo. To zacznie obowiązywać także poza USA i Chinami. Uber w tym przypadku odpowiada za sieć przewozów osób. Momenta natomiast za technologię autonomicznej jazdy, która jest implementowana do pojazdów.

Pojawienie się technologii autonomicznych taksówek w Europie to dobry znak. Dobry o tyle, że najnowsze rozwiązania wreszcie dotrą na Stary Kontynent. Tylko czy do wszystkich krajów? I tu może się pojawić pierwsza bariera. Bo dla przykładu w takiej Polsce, samochody autonomiczne mogą się pojawić na drodze publicznej tylko w jednym przypadku. W ramach testów. Raczej trudno będzie wprowadzić je do obrotu pod płaszczykiem działalności firmy taksówkarskiej.

Rynek autonomicznych taksówek może mieć wartość 9 mld dolarów

Prawda jest jednak taka, że Europa nie powinna się wzbraniać przed autonomicznymi taksówkami. Bo to może być przyszłość. Dlatego warto, aby biurokratyczny świat UE został nieco ugięty. Inaczej koło nosa przejdzie nam potężny rynek. Jak szacują analitycy, do 2030 r. globalny rynek autonomicznych taksówek osiągnie wartość 9 mld dolarów. Fajnie, aby Europa wykroiła dla siebie choć odrobinę tego tortu.

Czy Europejczycy powinni się bać autonomicznych taksówek?

Dodatkowo autonomicznych taksówek nie ma się co bać. Udowadnia to Waymo One. Firma od końca 2024 r. wozi bez kierowcy pasażerów w Los Angeles. Dane z tych przejazdów pokazują, że autonomiczne pojazdy powodują aż 85 proc. wypadków mniej. Choć taksówki Waymo nie zawsze jeżdżą przepisowo. W San Francisco w 2024 r. pojazdy należące do operatora dostały 589 mandatów. Te opiewają na kwotę nieznacznie przekraczającą 65 tys. dolarów.

Nieco gorzej wypadły testy firmy Cruise należącej do General Motors. Pojazdy w 2023 r. poruszały się ulicami San Francisco. Okazały się niezwykle problematyczne. Wymagały średnio 1,5 człowieka na auto. Interwencje natomiast miały miejsce po przebiegu wynoszącym od 4 do 8 km. Tyle że przez dwa lata technologia pojazdów mocno poszła do przodu. A do tego taka sytuacja i tak stanowi większy problem dla operatora, niż pasażera.