Konkurent Ubera wchodzi do Polski. Jedna z firm przewozowych została przejęta

Lyft ogłosił zawarcie umowy nabycia FreeNow, europejskiej aplikacji mobilności miejskiej, której podstawową ofertę stanowią przejazdy taxi, za łączną kwotę około 175 milionów euro, czyli 197 milionów dolarów. Platformę FreeNow łączącą taksówkarzy z pasażerami zdecydowali się sprzedać jej właściciele - BMW Group i Mercedes-Benz Mobility. To najważniejsza ekspansja Lyft poza Amerykę Północną, niemal podwajająca całkowity rynek docelowy Lyft do ponad 300 miliardów przejazdów rocznie. Co z FreeNow?

REKLAMA

Zobacz wideo

FreeNow nie zniknie

Firma FreeNow będzie kontynuować swoją działalność bez zmian, zachowując zespół zarządczy i pracowników, którzy będą odpowiedzialni za nieustanny rozwój w 9 krajach i ponad 150 miastach w: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Francji i Austrii. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2025 r., pod warunkiem spełnienia się warunków zamknięcia. Po tej akwizycji Lyft i FreeNow łącznie będą działać w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jesteśmy na ambitnej drodze do zbudowania najlepszej, najbardziej zorientowanej na klienta platformy mobilności na świecie, a wejście do Europy jest kamieniem milowym na ścieżce naszego rozwoju. We FreeNow znaleźliśmy idealnego partnera, od którego możemy się wiele nauczyć. Lokalnie ukierunkowane podejście FreeNow odzwierciedla wartości Lyft i realizuje nasz cel – służyć i łączyć ludzi

– powiedział David Risher, dyrektor generalny Lyft.

Nowe funkcje i tryby podróży

Lyft informuje w przekazie prasowym, że nie będzie bezpośrednich zmian w działalności FreeNow, a z czasem kierowcom i pasażerom zostaną udostępnione nowe korzyści. Dla kierowców na wielu rynkach może to oznaczać większą przejrzystość w zakresie ich zarobków, np. kiedy mogą spodziewać się bonusów i informacji na temat najlepszego popytu w czasie rzeczywistym. Dla pasażerów może to oznaczać bardziej spójną politykę cenową, szybsze zamawianie przejazdów oraz nowe funkcje i tryby podróży. Firmy skupią się również na integracji, która umożliwi pasażerom płynne korzystanie z obu aplikacji po dwóch stronach Atlantyku – zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie.