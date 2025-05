Takiego modelu Toyota jeszcze nie miała. SUV w stylu kombi. I to nie jest hybryda

Toyota bZ4X to szumnie zapowiadany elektryk, który miał swoją premierę kilka lat temu. Już od przyszłego roku japoński samochód powiększy się o nowy rodzaj nadwozia, który będzie połączeniem SUV-a i kombi. Nazywać się będzie Touring i charakteryzować się będzie tym, że jego przestrzeń załadunkowa będzie o wiele większa niż w zwykłym bZ4X. Ma to być propozycja dla ludzi aktywnych, którzy lubią dalekie podróże, również te w gronie najbliższych.

Toyota bZ4X Touring: przestronne nadwozie

To, co widać na pierwszy rzut oka, to fakt, że Toyota bZ4X Touring jest masywniejsza niż zwykły bZ4X. Nowa wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 20 mm wyższa (1670 mm wysokości). Efekt? Więcej miejsca w bagażniku — dodatkowe 148 litrów i pojemność wzrosła do 600 litrów.

Podczas gdy bZ4X jest o wiele smuklejszy, to wersja Touring jest bardziej surowa. Dostrzeżemy chropowato-czarne wykończenia nadkoli, czarne felgi oraz relingi dachowe. Maksymalne obciążenie dachu wynosi 70 kg.

Najważniejsze zmiany w wyglądzie dotyczą tylnej, wydłużonej części nadwozia. To spowodowało, że trzeba było stworzyć nowy wygląd zderzaka oraz design świateł LED. W palecie dostępnych lakierów pojawi się nowy odcień Brilliant Bronze.

Toyota bZ4X Touring: wnętrze ma być przestronne

W kabinie widać rozwiązania, które są już znane z odświeżonego bZ4X. Zauważyć można nową konsolę środkową oraz 14-calowy ekran. System multimedialny obejmuje nawigację BEV, czyli dzięki niej można zaplanować trasę w oparciu o punkty ładowania, biorąc pod uwagę stan naładowania akumulatora i pozostały zasięg.

Nowa wersja została zaprojektowana tak, aby powiększyć przestrzeń zarówno w kabinie, jak i w bagażniku. Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40:60 można łatwo złożyć, co skutkuje większą przestrzenią bagażową. Wykończenie wnętrza obejmie nowy kolor tapicerki City Moss.

Toyota bZ4X Touring: napęd zarówno na przód, jak i na wszystkie koła

Nowy bZ4X Touring będzie dostępny z napędem na przednią oś oraz wszystkie cztery koła. Wariant AWD wykorzystuje technologie XMODE oraz Grip Control. Jednak bez względu na rodzaj napędu bZ4X Touring ma akumulator litowo-jonowy o pojemności 74,7 kWh brutto oraz ładowarkę pokładową, która w zależności od wersji będzie miała moc 11 kW lub 22 kW. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi do 150 kW.

Warto zaznaczyć, że auto wyposażono w nowy system chłodzenia cieczą oraz zapowiedzianą wcześniej w nowej Toyocie bZ4X funkcję przygotowania akumulatora do ładowania, którą kierowca może aktywować manualnie lub uruchamia się automatycznie z wykorzystaniem systemu nawigacji.

Napęd Toyoty bZ4X Touring wykorzystuje układ e-Axle o niższej masie i bardziej kompaktowych wymiarach. Wykorzystano w nim półprzewodniki z węglika krzemu (SiC). Wariant z napędem na przednie koła osiąga moc 224 KM, zaś w przypadku bZ4X Touring z napędem na wszystkie koła ma 380 KM. Auto jest też w stanie holować przyczepy o masie do 1500 kg.

Toyota bZ4X Touring trafi do sprzedaży w Europie na wiosnę 2026 roku. Jak zaznacza producent, bardziej szczegółowe informacje dotyczące modelu zadebiutują bliżej wejścia pojazdu na rynek.