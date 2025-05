Toyota rezygnuje z bZ4X w USA. Takiej wersji samochodu nie kupisz w europejskim salonie

Toyota bZ4X w USA będzie teraz znana jako Toyota bZ. W pełni elektryczny samochód zyskał nie tylko uproszczoną nazwę, ale przede wszystkim znacznie większą moc oraz zasięg jazdy. Zmienił się również wygląd i wyposażenie. Auto trafi do amerykańskich salonów w drugiej połowie 2025 roku. Ceny wersji w specyfikacji dla USA nie zostały jeszcze ujawnione. Póki co nie wiadomo też, kiedy odmłodzony samochód trafi do Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Poprawki widoczne z daleka

W odświeżonym wyglądzie zewnętrznym łatwo dostrzec zaktualizowany pas przedni ze smukłymi elementami oświetleniowymi. Dzięki temu rozwiązaniu auto upodobniło się do takich modeli, jak C-HR, Camry czy Prius. Przeprojektowane zostały także błotniki, które będą dostępne w kolorze nadwozia. Obręcze aluminiowe w podstawie mają rozmiar 18", a w opcji dochodzą do 20". Klienci otrzymają do wyboru osiem kolorów nadwozia.

Wewnątrz Toyoty bZ zoptymalizowany został układ konsoli, z zastosowanymi dwoma przednimi bezprzewodowymi ładowarkami i nową, smuklejszą deską rozdzielczą z większym 14-calowym ekranem dotykowym. W wykończeniu użyto więcej miękkich w dotyku materiałów. Nowością wyposażenia jest konfigurowalne oświetlenie nastrojowe w całej kabinie z paletą 64 kolorów do wyboru. System audio składa się podstawowo z sześciu głośników, a opcjonalny JBL Premium zawiera dziewięć głośnikami. Za poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy odpowiada pakiet Toyota Safety Sense 3.0 skupiający zaawansowane systemy wsparcia kierowcy.

Elektryczna Toyota bZ Fot. Toyota

Mocniejszy napęd i wyższy zasięg

Napęd samochodu został ulepszony. Teraz wykorzystywane są półprzewodniki z węglika krzemu (SIC), które pomagają uzyskać większą moc wyjściową. Podstawowy wariant bZ ma akumulator litowo-jonowy o pojemności 57,7 kWh, podczas gdy pozostałe wersje wyposażono w większy akumulator 74,4 kWh, który zastąpił dotychczasowe baterie 63,4 kWh i 65,5 kWh.

Wzrosła również moc pojazdu. Wersje z napędem na przednie koła generują teraz 228 KM, w porównaniu do poprzednich 201 KM. Modele z napędem na wszystkie koła oferują aż 338 KM. Topowa wersja z napędem AWD przyspiesza od 0 do 60 mil/h w 4,9 sekundy, a wariant podstawowy z napędem na przód w 8 sekund.

Bazowa Toyota bZ oferuje teraz zasięg 236 mil, co stanowi poprawę w stosunku do wcześniejszych 222 mil. Najbardziej wydajny wariant przejedzie 314 mil na jednym ładowaniu – to o 25 proc. więcej niż poprzednie 252 mile maksymalnego zasięgu. Wszystkie wersje wyposażone są w złącze North American Charging Standard (NACS), co pozwala na korzystanie z sieci ładowarek Tesla Supercharger z mocą do 150 kilowatów. W idealnych warunkach, przy użyciu szybkiego ładowania prądem stałym, ładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc. pojemności potrwa około 30 minut. Co ciekawe, auto po aktualizacji otrzymało funkcję Plug & Charge, która umożliwia automatyczną identyfikację, uwierzytelnianie i autoryzację w wybranych sieciach ładowania, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu aplikacji do ładowania mobilnego. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.